Proiectul a fost finanțat din fonduri europene, dar și din donații de la localnici.

Profesoară: „Cu albastru sunt trecute coloniile americane pe care englezii își aveau întinderile. Hai să vedem care sunt acestea. Uite aici. Carolina de Nord, așa. Carolina de Sud. Georgia."

Așa arată acum lecțiile de istorie la școala din comuna Hoghilag, în județul Sibiu. Manualele prăfuite și caietele cu colțuri îndoite au fost înlocuite de proiectoare, laptopuri, ochelari VR și table inteligente.

Multe dintre dispozitive sunt atât de avansate încât nici profesorii nu le stăpânesc foarte bine.

Profesor: „Putem sublinia. Putem enumera. Documentul, dacă vrem, putem să-l salvăm."

Alin Moldovan, profesor: „Învățăm și noi. Acum deschidem pentru prima dată această tablă."

Unitatea de învățământ SMART funcționează în clădirea vechii școli săsești construită în 1893, impresionantă ca arhitectură.

Reparațiile și echipamentele ultramoderne au costat 800.000 de euro. Cei mai mulți bani au venit de la Uniunea Europeană și din bugetul local.

Și oamenii din comună au contribuit cu 100.000 de euro, o sumă uriașă pentru o comunitate cu doar 2.600 de locuitori.

Ioana Gligan, localnică: „Chiar aveam 100 de lei în cont, amărâți acolo, chiar să nu fie contul pe zero. Nu se poate ceva, tot trebuie să dau și eu. Și din aia 100, 50 i-am donat aici. Părinții noștri ziceau, pic cu pic să facem marea.”

Și marea bucurie a celor 125 de copii din Hoghilag este să vină la școală. Pentru ei, lecțiile sunt o continuă joacă.

Mioara Bleahu, profesoară de limba română: „Altfel sunt lecțiile în care poți să prezinți o piesă de teatru, să faci un word world, să predai gramatica în alte moduri.”

Daniela Viorica Baciu, profesoară de istorie: „Nu există monotonia aia de haide să scoatem caietul și acum doar scriem în caiet."

Acesta este a doua școală smart din comună.

Prima a fost inaugurată acum trei ani în satul Valchid, o localitate cu oameni sărmani ai căror copii stateau mai mult pe acasă. De un an acolo există și o grădiniță modernă.

Nicolae Lazăr, primarul comunei Hoghilag: „Am întâlnit copiii care ne-au spus că acesta e cel mai frumos loc din lume. Sperăm că mergem în direcția bună pentru că asta ne dorim, să mergem în această direcție și în timp rezultatele să apară."

Iar rezultatele n-au întârziat să apară: comuna Hoghilag e pe cale să scape de abandonul școlar.