Un preot i-a certat pe părinții unui bebeluș că nu l-au hrănit înainte să ajungă la biserică, pentru a fi botezat, în Iași

Scandal într-o biserică din județul Iași. În timpul unei slujbe de botez, preotul a început să-i certe pe părinții unui nou-născut , reproșându-le că nu și-au hrănit copilul înainte să ajungă în biserică.

Preot: Calm, calm, dar nici În halul ăsta. Eu, acum, în loc să o botez, tre' să aștept să îi dea mâncare. Ați întârziat, nu? Nu trebuia să îi dea mâncare până să vină aici? De ce ați întârziat? Trebuia să îi dea mâncare, nu? Toată ziua îi dai mâncare! Te rog să o dezbraci acuma!

Părinte: Se simte tensiune, părinte!

Preot: Dar normal că se simte, așa-i!

Părinte: Ne iertați, sunteți omul lui Dumnezeu!

Preot: Daaa, nu sunt omul Lui Dumnezeu.

Părinte: Nu sunteți?

Preot: Nu!

După câteva minute tensionate, botezul a fost totuși oficiat. Imaginile au ajuns și la mai marii bisericii.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei condamnă comportamentul nepotrivit al preotului, pe care l-au chemat să dea explicații. El riscă o mustrare scrisă.

