Deținătorul mărcii ”Arsenie Boca” a depus plângere. Comerciant: ”Nu poți să compari părintele cu un brand”

Bărbatul care a obţinut drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcii "Boca părintele şi Arsenie" a depus o plângere penală.

Respectivul le-a trimis anchetatorilor o listă cu mai multe firme care vând obiecte cu chipul şi numele celui supranumit Sfântul Ardealului şi care, în opinia lui, nu îi respectă dreptul de marcă înregistrată. Tânărul cere ca toţi comercianţii să îşi ia licenţă de la el şi să îi dea o parte din profit. Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române anunţă că vor lupta în instanţă pentru anularea dreptului de proprietate asupra mărcii ”Arsenie Boca”.

Deținătorul mărcii: Avem o mică problemă: eu sunt deţinătorul de drept al proprietăţii intelectuale a lui Arsenie Boca şi a imaginii industriale ale acestuia, sunt toate actele la mine, iar eu vreau doar ca autorităţile să dispună confiscarea.

Poliţist: Și atunci ce faci, te plimbi în toată România?

Deținătorul mărcii: Da!

Polițist: Şi mergi la oameni şi ceri chestia asta?

Deținătorul mărcii: Da. Chiar sper că cu ajutorul poliţiei şi al presei, lumea să se alinieze şi să intre în legalitate.

Tânărul, în vârstă de 24 de ani, din Arad, a început o luptă cu toţi cei care vând suveniruri cu chipul duhovnicului Arsenie Boca, de la ceasuri, căni, fotografii şi până la cărţi despre viaţa părintelui. El a obţinut licenţa pentru folosirea mărcii "Boca părintele şi Arsenie" de la compania engleză care a înregistrat marca la Oficiul European de Proprietate Intelectuală.

Inclusiv Mănăstirea Prislop, unde e înmormântat părintele şi anual are loc un adevărat pelerinaj, e luată în vizor. Pe lângă obiectele vândute în mănăstire, zeci de comercianţi au standuri de jur împrejurul lăcaşului de cult.

"Mi se pare o absurditate, nu poţi să iei aşa ceva, mi se pare foarte urât", spune o credincioasă.

Şi totuşi, tânărul din Arad le cere tuturor comercianţilor să ia licenţa de la el şi să îi dea o parte din profit.

"Nu poți să îl compari pe părintele Arsenie Boca cu un brand, cu o marcă, să te pui stăpân pe părintele Arsenie", spune o vânzătoare.

Reprezentanţii Bisericii spun că vor lupta pentru anularea dreptului de proprietate asupra mărcii Arsenie Boca. Asta se poate întâmpla însă doar în străinătate, la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, care a acordat aceste drepturi.

În acelaşi timp, Biserica Ortodoxă Romană a început procedurile de canonizare a celui supranumit Sfântul Ardealului.

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt Patriarhia Română: "E o situaţie absurdă, pentru că Arsenie Boca a fost un monah al BOR, nu a avut urmaşi, nu există o familie în viaţă a părintelui Arsenie Boca, deci persoana la care facem referire nu are nicio legătură cu părintele Arsenie Boca. Ppera lui Arsenia Boca, orice are legătură cu patrimoniul care gravitează în jurul numelui părintelui Arsenie Boca aparţine exclusiv bisericii."

Ana Maria Baciu, avocat: "El are imaginea împreună cu un slogan, are înregistrat şi numele Arsenie, o să fie complicat să demonstrezi că tot ce are el încalcă drepturi. Boca nu e canonizat, deci şi aici va fi o problemă pentru Patriahie."

Fenomenul Arsenie Boca a devenit încet, dar sigur, un brand profitabil şi o marcă pe care se bat mulţi oameni.

"A apărut o doamnă din Satu Mare... Deci, în prezent avem doi titulari de drepturi în legătură cu Arsenie Boca. Ea are înregistrată o marcă tot la nivel european, valabilă în toate ţările europene, care se numeşte Arsenie Părintele. Are de la icoană, vin alb şi roşu, până la apă... E o sferă foarte largă a bunurilor şi servicilor pe care le poate interzice terţilor", spune un avocat.

În România, procedura de obţinere a unui drept de proprietate asupra unei mărci este simplă. Taxa de înscriere este de o mie de lei. Într-un singur an, se emit 9.000 de astfel de titluri.

