Potrivit unor surse din anchetă, băiatul de 13 ani – suspectat că a participat la uciderea amicului său de 15 ani – a ieșit pozitiv la substanțe interzise.

Adolescentul ucis va fi înmormântat astăzi. În paralel, zeci de mii de români cer ca autoritățile să schimbe legea, astfel încât minorii să poată fi trași la răspundere de la 10 ani, dacă ucid cu discernământ.

Anchetatorii confirmă consumul de substanțe interzise

Ceilalți doi adolescenți implicați au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Anchetatorii, care au primit rezultatele analizelor de la IML, precizează că băiatul de 13 ani consumase un substanțe interzise de risc. Substanța interzisă poate induce euforie, psihoză tranzitorie și alterează percepția. Probele de sânge au fost recoltate la două zile de la crimă, așadar nu se știe exact când s-a drogat minorul.

Alin Berinde – unchiul victimei: „Era foarte îngândurat, nu era precis în declarații, sărea de la un subiect la altul, nu era coerent.”

Mesajele ar fi fost folosite pentru a masca fapta

Apropiații victimei au pus la dispoziția anchetatorilor mesajele schimbate de copii în seara crimei, când au stabilit să se întâlnească. A doua zi, suspectul de 13 ani a continuat să-i scrie celui ucis ca să-și mascheze fapta, spun aceleași surse.

Potrivit unor surse din anchetă, loviturile la cap care ar fi provocat moartea victimei au fost cauzate de un obiect dur, din gospodăria băiatului de 13 ani. Adolescentul de 15 ani nu a avut nicio șansă, deși avea 1 metru 89 și făcuse în trecut kickboxing. Acum, experții încearcă să contureze profilul celor care au fost capabili să ia o viață.

Florin Lăzău – expert criminalist: „Vorbim despre o tulburare profundă de personalitate, orientată spre rău și dezumanizare. Este, fără îndoială, un profil de risc extrem de ridicat de recidivă.”

Societatea cere schimbarea legii penale

Revoltați că suspectul de 13 ani nu răspunde penal, mii de oameni au semnat o petiție lansată online. Ei cer modificarea legii și pedepsirea copiilor de la 10 ani dacă ucid cu intenție, premeditat și cu discernământ.

Alin Berinde – unchiul victimei: „Trebuie schimbat ceva urgent. O grămadă de copii au văzut că, dacă acest individ de 13 ani scapă, pot scăpa și ei.”

Răzvan Doseanu – avocat: „În alte țări, sigur, se răspunde penal și sub vârsta de 14 ani. Sigur, nu se aplică acele pedepse care se aplică adulților. Prezumția, în acest moment, în România este că, sub 14 ani, nu ai discernământ.”

Părinții nu-și mai duc copiii la școală

Îngroziți de cele petrecute, unii părinți nu și-au mai dus copiii la școala din comună.

Părinte: „Nu avea voie să îi spună ceva, pentru că el era zmeu.”

Părinte: „Nu vrea să meargă la școală din cauza asta, că îi este frică.”

În replică, cei de la Protecția Copilului spun că minorul din acest dosar, lăsat în libertate, este supravegheat îndeaproape.

Smaranda Marcu – purtător de cuvânt DGASPC Timiș: „Să respecte interdicția de a lua legătura cu ceilalți minori implicați în eveniment sau cu membrii familiilor acestora, participarea obligatorie la programe de consiliere psihologică, școală în format online.”

În cazul în care nu va respecta aceste măsuri, poate fi trimis într-un centru de plasament.

În tot acest timp, ceilalți doi băieți care au 15 ani și au fost arestați preventiv pentru 30 de zile au depus, prin avocați, o contestație împotriva acestei măsuri.

