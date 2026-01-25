Majoritatea proprietarilor sunt medici, iar pagubele se ridică la sute de mii de euro. Ultimii călcați de hoți sunt managerul Spitalului de Boli Infecțioase, Cristian Oancea, și deputatul Marilen Pirtea – rector al Universității de Vest din Timișoara. Cei doi și-au găsit sâmbătă casele jefuite.

La fața locului au sosit polițiștii, care au căutat indicii despre hoți. Deputatul Marilen Pirtea ne-a transmis că, în cazul său, mai mare a fost deranjul din casă. Hoții nu au plecat cu multe lucruri de valoare.

Medicul Cristian Oancea nu a dorit să ofere un punct de vedere, însă, potrivit unor surse din anchetă, hoții l-ar fi lăsat fără mai multe bijuterii de lux și o sumă de bani.

