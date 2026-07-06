Ce acte îți trebuie pentru buletin în 2026 – ghid complet. Cum îți schimbi buletinul expirat pas cu pas

În 2026, procedura a devenit mai simplă în multe localități, iar pentru cartea electronică de identitate (CEI), programările și depunerea cererilor pot fi făcute, în anumite cazuri, indiferent de sectorul sau localitatea de domiciliu.

Românii pot opta în continuare pentru cartea de identitate clasică sau pentru cartea electronică de identitate, documentul de dimensiunea unui card bancar care permite atât identificarea fizică, cât și accesul la servicii digitale și călătoriile în statele Uniunii Europene și din Spațiul Schengen.

Ce acte îți trebuie pentru schimbarea buletinului în 2026

Documentele necesare diferă în funcție de motivul solicitării, însă în cazul unui buletin expirat sau al preschimbării actului de identitate, lista este relativ simplă, conform hub.mai.gov.ro.

Pentru eliberarea unui nou buletin sunt necesare:

actul de identitate vechi, în original;

certificatul de naștere, în original;

certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

certificatul sau hotărârea judecătorească definitivă de divorț, dacă este cazul;

documentul care atestă domiciliul, atunci când adresa nu poate fi verificată automat în evidențele cadastrale;

dovada achitării taxei, dacă este necesară.

Dacă persoana nu este proprietarul locuinței în care își stabilește domiciliul, este necesar și acordul proprietarului sau al persoanei care o găzduiește. Acesta poate fi dat direct la ghișeul serviciului de evidență a populației, în fața unui notar sau la autoritățile consulare române din străinătate.

Chiar dacă multe informații pot fi verificate electronic, autoritățile recomandă ca solicitanții să aibă la ei și documentele privind domiciliul, pentru a evita eventualele întârzieri cauzate de lipsa unor date actualizate în sistemele informatice.

În cazul schimbării numelui după căsătorie sau divorț, trebuie prezentate și documentele care dovedesc modificarea stării civile.

Cum îți schimbi buletinul expirat, pas cu pas

Dacă buletinul a expirat, procedura de înlocuire este, în general, simplă și poate fi parcursă în câțiva pași.

În primul rând, trebuie să verifici lista documentelor necesare și să faci o programare online, dacă serviciul local de evidență a persoanelor oferă această posibilitate.

Ulterior, trebuie să te prezinți la ghișeu cu toate actele în original și să depui cererea pentru eliberarea noului document.

Principalii pași sunt:

pregătirea documentelor necesare;

programarea online sau prezentarea directă la ghișeu, în funcție de regulile locale;

completarea și depunerea cererii;

achitarea taxei, dacă este cazul;

realizarea fotografiei și, pentru cartea electronică de identitate, preluarea datelor biometrice;

ridicarea noului document la data comunicată de autorități.

În cazul cărții electronice de identitate, fotografia este realizată direct la ghișeu. Amprentele digitale sunt preluate doar pentru persoanele care au împlinit 12 ani, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru copiii mai mici de 12 ani, acestea nu sunt colectate.

O noutate importantă introdusă odată cu extinderea programului național privind cartea electronică de identitate este posibilitatea ca, în anumite localități și sectoare, cetățenii să poată depune cererea indiferent de adresa de domiciliu.

Cât durează eliberarea unui buletin nou în 2026

Termenul de eliberare diferă în funcție de localitate, de numărul solicitărilor și de tipul documentului ales.

În general, pentru cartea de identitate clasică, noul document poate fi eliberat în câteva zile sau, în unele cazuri, în aproximativ două săptămâni lucrătoare.

În cazul cărții electronice de identitate, termenul poate fi influențat și de procesul centralizat de producție a documentelor.

Autoritățile recomandă depunerea cererilor din timp, astfel încât cetățenii să nu rămână fără un act de identitate valabil.

Potrivit legislației în vigoare, persoanele care nu solicită eliberarea unui nou document în termenul legal pot fi sancționate contravențional.

Dacă anumite documente de stare civilă lipsesc sau este nevoie de obținerea unor duplicate, poate fi emisă o carte de identitate provizorie, cu o valabilitate de un an.