Ce acte îți trebuie pentru buletin în 2026 – ghid complet. Cum îți schimbi buletinul expirat pas cu pas

În 2026, procedura a devenit mai simplă în multe localități, iar pentru cartea electronică de identitate (CEI), programările și depunerea cererilor pot fi făcute, în anumite cazuri, indiferent de sectorul sau localitatea de domiciliu.
Românii pot opta în continuare pentru cartea de identitate clasică sau pentru cartea electronică de identitate, documentul de dimensiunea unui card bancar care permite atât identificarea fizică, cât și accesul la servicii digitale și călătoriile în statele Uniunii Europene și din Spațiul Schengen.
Ce acte îți trebuie pentru schimbarea buletinului în 2026
Documentele necesare diferă în funcție de motivul solicitării, însă în cazul unui buletin expirat sau al preschimbării actului de identitate, lista este relativ simplă, conform hub.mai.gov.ro.
Pentru eliberarea unui nou buletin sunt necesare:
- actul de identitate vechi, în original;
- certificatul de naștere, în original;
- certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
- certificatul sau hotărârea judecătorească definitivă de divorț, dacă este cazul;
- documentul care atestă domiciliul, atunci când adresa nu poate fi verificată automat în evidențele cadastrale;
- dovada achitării taxei, dacă este necesară.
Dacă persoana nu este proprietarul locuinței în care își stabilește domiciliul, este necesar și acordul proprietarului sau al persoanei care o găzduiește. Acesta poate fi dat direct la ghișeul serviciului de evidență a populației, în fața unui notar sau la autoritățile consulare române din străinătate.
Chiar dacă multe informații pot fi verificate electronic, autoritățile recomandă ca solicitanții să aibă la ei și documentele privind domiciliul, pentru a evita eventualele întârzieri cauzate de lipsa unor date actualizate în sistemele informatice.
În cazul schimbării numelui după căsătorie sau divorț, trebuie prezentate și documentele care dovedesc modificarea stării civile.
Cum îți schimbi buletinul expirat, pas cu pas
Dacă buletinul a expirat, procedura de înlocuire este, în general, simplă și poate fi parcursă în câțiva pași.
În primul rând, trebuie să verifici lista documentelor necesare și să faci o programare online, dacă serviciul local de evidență a persoanelor oferă această posibilitate.
Ulterior, trebuie să te prezinți la ghișeu cu toate actele în original și să depui cererea pentru eliberarea noului document.
Principalii pași sunt:
- pregătirea documentelor necesare;
- programarea online sau prezentarea directă la ghișeu, în funcție de regulile locale;
- completarea și depunerea cererii;
- achitarea taxei, dacă este cazul;
- realizarea fotografiei și, pentru cartea electronică de identitate, preluarea datelor biometrice;
- ridicarea noului document la data comunicată de autorități.
În cazul cărții electronice de identitate, fotografia este realizată direct la ghișeu. Amprentele digitale sunt preluate doar pentru persoanele care au împlinit 12 ani, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru copiii mai mici de 12 ani, acestea nu sunt colectate.
O noutate importantă introdusă odată cu extinderea programului național privind cartea electronică de identitate este posibilitatea ca, în anumite localități și sectoare, cetățenii să poată depune cererea indiferent de adresa de domiciliu.
Cât durează eliberarea unui buletin nou în 2026
Termenul de eliberare diferă în funcție de localitate, de numărul solicitărilor și de tipul documentului ales.
În general, pentru cartea de identitate clasică, noul document poate fi eliberat în câteva zile sau, în unele cazuri, în aproximativ două săptămâni lucrătoare.
În cazul cărții electronice de identitate, termenul poate fi influențat și de procesul centralizat de producție a documentelor.
Autoritățile recomandă depunerea cererilor din timp, astfel încât cetățenii să nu rămână fără un act de identitate valabil.
Potrivit legislației în vigoare, persoanele care nu solicită eliberarea unui nou document în termenul legal pot fi sancționate contravențional.
Dacă anumite documente de stare civilă lipsesc sau este nevoie de obținerea unor duplicate, poate fi emisă o carte de identitate provizorie, cu o valabilitate de un an.
Cât costă schimbarea buletinului în 2026
Costurile diferă în funcție de tipul documentului solicitat și de situația în care este emis.
Prima carte electronică de identitate eliberată după împlinirea vârstei de 14 ani este gratuită, costurile fiind suportate prin fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile și în perioada stabilite de autorități. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, prima carte electronică de identitate este gratuită până la 29 august 2026, după care emiterea documentului va costa 70 de lei.
În cazul pierderii, deteriorării sau modificării unor date personale, emiterea unei noi cărți electronice de identitate costă 70 de lei.
Cartea de identitate simplă, fără cip electronic, are un cost de 40 de lei.
Taxele pot fi achitate la ghișeele CEC Bank sau prin stațiile de plată SelfPay autorizate.
Pentru minorii care solicită emiterea cărții electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, taxa este de 70 de lei. Există însă gratuitate pentru cei care depun cererea cu cel mult 30 de zile înainte de această vârstă.
Minorii care nu au împlinit 14 ani pot obține, opțional, o carte electronică de identitate, la solicitarea părinților sau a reprezentanților legali. Cererea trebuie semnată de ambii părinți. Dacă minorul este însoțit de un singur părinte, este necesar acordul autentificat al celuilalt părinte, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau a cazurilor în care există hotărâri judecătorești care stabilesc altfel.
Ce faci dacă ți-ai pierdut sau deteriorat buletinul
Dacă ți-ai pierdut buletinul sau acesta s-a deteriorat, trebuie să soliciți eliberarea unui nou document.
Procedura este asemănătoare celei pentru schimbarea unui act expirat, însă este necesară plata taxei pentru emiterea unui nou buletin.
În cazul unui document deteriorat, acesta trebuie predat autorităților atunci când depui cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate.
Spre deosebire de anii anteriori, publicarea unui anunț în Monitorul Oficial nu mai este necesară în cazul pierderii buletinului, procedura fiind simplificată.
În anumite situații, până la emiterea noului document, poate fi eliberată o carte de identitate provizorie.
Este recomandat ca solicitarea pentru un nou act de identitate să fie făcută cât mai rapid, deoarece lipsa unui document valabil poate crea dificultăți în relația cu instituțiile publice, băncile sau furnizorii de servicii.
Ce este cartea electronică de identitate și ce avantaje are
Cartea electronică de identitate reprezintă noua generație de documente de identitate din România și are dimensiunea unui card bancar, conform carteadeidentitate.gov.ro.
Documentul conține un cip electronic care stochează atât datele vizibile de pe cartea de identitate, cât și informații suplimentare necesare autentificării digitale și utilizării serviciilor electronice.
Pe lângă rolul de document de identitate, CEI poate fi folosită și ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și din Spațiul Schengen.
Cartea electronică de identitate permite:
- autentificarea în platformele digitale ale instituțiilor publice;
- utilizarea unei semnături electronice avansate emise gratuit de Ministerul Afacerilor Interne;
- accesarea unor servicii publice și private în format digital;
- călătoriile în statele UE și Schengen fără pașaport.
În prezent, cererile pentru cartea electronică de identitate se fac prin programare online, iar în multe localități documentul poate fi solicitat și ridicat în alte județe decât cel de domiciliu, în funcție de facilitățile disponibile la nivel local.
Datele biometrice sunt protejate conform standardelor europene și sunt șterse automat din bazele de date după eliberarea documentului sau în maximum trei luni de la data programată pentru ridicarea acestuia.
Amprentele digitale nu sunt preluate în cazul copiilor sub 12 ani și nici în situațiile în care există imposibilități fizice obiective.
Persoanele care nu doresc un document cu cip electronic pot opta pentru cartea de identitate simplă, care nu poate fi utilizată însă ca document de călătorie în afara României.
Extinderea cărții electronice de identitate și a sistemelor de programare online a simplificat procedura de schimbare a buletinului în multe localități din țară. Dacă actul îți expiră, îți schimbi domiciliul sau l-ai pierdut, verificarea din timp a documentelor necesare te poate ajuta să eviți drumurile suplimentare și întârzierile administrative.