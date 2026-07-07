Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare.

În Brașov, trenul metropolitan va avea trei magistrale, cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur - Predeal, Sfântu Gheorghe, Codlea, Ghimbav, unde se află aeroportul, și Zărnești. Șapte garnituri echipate cu acumulatori electrici, vor trece prin stații din jumătate în jumătate de oră și vor putea transporta 7.500 de călători zilnic.

Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov: „Vor fi stații și în interiorul orașului, vor fi amenajări cu pasaje supra și subterane astfel încât să faciliteze tranzitul pietonal”.

Femeie: „Ar fi mai comod și mai ușor."

Acum, navetiștii care trebuie să ajungă în Brașov au o viață chinuită.

Trenul Metropolitan Iași va lega - prin trei trasee - reședința de județ cu orașul Podu Iloaiei și comunele Bârnova și Holboca.

Eduard Boz, președinte Asociația Metropolitană de Transport Public Iași: „Ce urmărim noi este să asigurăm un mijloc de transport predictibil, de capacitate mare pentru a ajuta companiile să își recruteze ușor forță de munca, de asemenea, ieșenii să nu fie limitați doar la o navetă cu autoturismul personal sau un autobuz."

Capitala mai are timp până în decembrie să depună cererea de finanțare pentru trenul metropolitan care va avea două trasee.

Robert Dobre, șef Direcția de Programe Europene Ministerul Transporturilor: „Unul spre nord, o legătură spre nord, Chitila, Buftea, Dârza, Periș până la Scroviștea și unul între București, Gara de Nord, Gara Băneasa, Pipera, Petricani, Andronache."

Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații.

Dan Tarcea, viceprimar Cluj: „Gândiți-vă că vei putea să ajungi de la 30-40 de km de Cluj în jumătate de oră în centrul orașului."

În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. Pentru toate proiectele, Uniunea Europeană asigură 85% din banii necesari, bugetul de stat 13 la sută iar administrația locală diferența de două puncte procentuale.