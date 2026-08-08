Cei şase bărbaţi, cu vârste între 22 şi 45 de ani, şi femeia de 25 de ani sunt cercetaţi în cadrul unui dosar penal întocmit pentru furt calificat.

„Din cercetările efectuate a reieşit că în noaptea de 1 spre 2 iunie a.c., în jurul orei 02:00, aceştia ar fi pătruns în incinta unui parc fotovoltaic din comuna Corbii Mari şi ar fi sustras aproximativ 1.500 de metri de cabluri electrice ce conţineau cupru, în valoare de 25.000 de lei", precizează IPJ Dâmboviţa.

Poliţia a anunţat vineri dimineaţă că efectuează în patru localităţi dâmboviţene, respectiv în oraşul Răcari şi în comunele Braniştea, Conţeşti şi Mătăsaru, nouă percheziţii domiciliare la persoane suspecte că au furat cabluri electrice de la parcuri fotovoltaice din Dâmboviţa, Ilfov şi Giurgiu.

„În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit şi ridicat în vederea continuării cercetărilor peste 421.000 de lei, 2.000 de kg materiale neferoase, respectiv cupru, 9 telefoane, precum şi 3 autovehicule", se mai precizează în informarea transmisă sâmbătă de reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.