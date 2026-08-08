În accident au fost implicate un autoturism şi un autotren care au luat foc ulterior impactului, cei doi şoferi fiind răniţi, dintre care unul a rămas încarcerat şi e posibil decedat, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Caraş-Severin, scrie Agerpres.

„Detaşamentul de Pompieri Reşiţa şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Bocşa intervin de urgenţă în localitatea Berzovia, pe DN58, în urma unui accident rutier deosebit de grav în care au fost implicate un autoturism şi un autotren (...) Există indicii privind o posibilă persoană decedată, încarcerată în interiorul autoturismului, iar şoferul autotrenului primeşte asistenţă medicală (...) În urma impactului violent, autotrenul şi autoturismul au luat foc, incendiul propagându-se şi la vegetaţia uscată din vecinătate", au transmis reprezentanţii ISU Caraş-Severin.

La faţa locului acţionează pompierii militari din cadrul Detaşamentului Reşiţa cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD tip B, o autospecială de la SVSU Bocşa, un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean sş un echipaj de poliţie, care coordonează traficul rutier în zonă.

Totodată, a fost solicitat şi trimis de urgenţă un elicopter SMURD pentru preluarea rapidă a eventualilor supravieţuitori, mai menţionează sursa citată.