Simon Levy, din Tottenham, nordul Londrei, a fost găsit vinovat vineri de un juriu de la Old Bailey pentru uciderea lui Carmenza Valencia-Trujillo, în vârstă de 53 de ani, și a lui Sheryl Wilkins, în vârstă de 39 de ani, la un interval de cinci luni, anul trecut, scrie Independent.

Poliția Metropolitană, Poliția Britanică de Transport (BTP) și Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) se confruntă cu întrebări serioase privind modul în care i s-a permis lui Levy să pipăie, să violeze și să ucidă femei între februarie 2023 și august 2025.

Cronologia crimelor sale din ce în ce mai grave relevă o serie de erori prin care autoritățile nu au reușit să oprească un prădător periculos care era deja înregistrat ca infractor sexual.

Levy a comis două crime

Bărbatul în vârstă de 40 de ani le-a sufocat mortal pe ambele femei în cadrul unor atacuri cu motivație sexuală; Valencia-Trujillo a fost găsită într-un bloc de apartamente aproape abandonat din cartierul Aylesbury, din sud-estul Londrei, iar Wilkins în spatele zidului unei parcări din apropierea străzii Tottenham High Road, din nordul Londrei.

El a fost, de asemenea, condamnat pentru două capete de acuzare de viol și agresiune care a provocat vătămări corporale grave (GBH) cu intenție, precum și pentru sufocare fără urmări letale în urma unui atac sexual brutal din ianuarie 2025, la care victima a supraviețuit.

Parcarea a fost, de asemenea, locul în care Levy a comis violul din ianuarie, în urma căruia victima a rămas inconștientă, cu clavicula fracturată.

Levy a fost reținut de poliție

Levy a fost reținut de poliție pentru interogatoriu pe 4 septembrie și pus sub acuzare la scurt timp după aceea.

Membrii familiilor victimelor au izbucnit în lacrimi în momentul pronunțării verdictului, după ce juriul a deliberat timp de 13 ore.

Procurorul Will Martin a afirmat că dorința acestuia de a comite agresiuni sexuale asupra femeilor era „la limita comportamentului compulsiv sau patologic”.

În fața clădirii Old Bailey, inspectorul-șef Neil John, de la Scotland Yard, a declarat: „Simon Levy este un infractor periculos și prădător. Infracțiunile sale au fost premeditate, crude și profund tulburătoare. Pe tot parcursul procesului, el a dat dovadă de o totală indiferență față de victime și de supraviețuitoare, în ciuda faptului că era pe deplin conștient de impactul durabil și devastator al acțiunilor sale.”

Însoțit de cele două surori ale lui Wilkins și de fiica lui Valencia-Trujillo, el a făcut un apel către orice alte supraviețuitoare ale lui Levy care nu s-au prezentat încă să contacteze poliția.

Copiii lui Valencia-Trujillo au descris-o ca fiind o „personalitate puternică” și „plină de viață”. A devenit bunică în 2024 și se spune că era un membru „foarte iubit” al comunității, pasionată de dansul salsa.

Mama a patru copii, familia lui Wilkins a spus că era o femeie foarte iubită și că cei care o cunoșteau îi simțeau lipsa în fiecare zi.

Familiile victimelor cer dreptate

Jurații au aflat că Levy era deja înregistrat ca infractor sexual. Acesta a agresat sexual două femei în 2018 și a fost încarcerat în 2021.

În 2022, în timp ce se afla în închisoare, a agresat un gardian, iar după eliberare a pipăit o femeie în metrou în octombrie 2023, alte trei în octombrie anul următor și a bătut și violat o altă femeie în ianuarie 2025, înainte de a o ucide pe Valencia-Trujillo în martie 2025.

Apoi a agresat sexual încă șase femei în metrou – una în martie, trei în aprilie și două în mai 2025, înainte de a o ucide pe Wilkins în august anul trecut.

Jurații nu au crezut afirmațiile sale conform cărora toate contactele ar fi fost, într-un fel sau altul, accidentale, în trenuri care se clătinau sau erau aglomerate, sau după ce și-a pierdut parțial vederea în mai 2024.

El le pipăia pe tinerele pe care le alesese ca victime, unele dintre ele reacționând furios când își dădeau seama ce se întâmplase.

Una dintre ele l-a numit pervers și a vărsat o cutie de Coca-Cola peste el, în timp ce alta a țipat la el să nu o atingă.

El a fost condamnat pentru 10 capete de acuzare de agresiune sexuală în metrou și pentru un al 11-lea la închisoarea Brixton, de către un juriu de la Inner London Crown Court, pe 4 februarie.

Levy a fost condamnat pentru agresiuni

Un juriu de la Old Bailey a ajuns la verdicte după 13 ore de deliberări. Levy, care purta ochelari de soare în sala de judecată, nu a avut nicio reacție la pronunțarea verdictelor.

Levy a fost arestat de BTP în noiembrie 2024 pentru patru agresiuni sexuale în metrou, pentru care a fost condamnat ulterior separat, dar întârzierile în organizarea unei recunoașteri a suspecților până în aprilie următor i-au permis să comită violul și prima crimă.

Când i-au înregistrat datele cardului Oyster, ofițerii BTP nu și-au dat seama că acesta fusese furat de la un șofer de autobuz, ceea ce înseamnă că Levy avea un abonament de călătorie gratuit pe care l-a folosit în ziua în care a ucis-o pe Valencia-Trujillo.

După moartea acesteia, el a fost eliberat pe cauțiune în urma a două ședințe ale tribunalului de primă instanță, în mai și iunie 2025, Parchetul (CPS) recunoscând că nu s-a opus eliberării pe cauțiune la prima ședință, iar procurorul nu a furnizat instanței toate informațiile relevante pentru a fi luate în considerare la a doua ședință.

Au mai fost încă trei ședințe la Curtea Coroanei la care acesta nu s-a prezentat din diverse motive, însă nu s-a solicitat niciun mandat de arestare. La mai puțin de două săptămâni după o ședință din 11 august, el l-a ucis pe Wilkins.

Levy a fost lăsat din nou liber

Victimele sale și-au exprimat șocul la aflarea celorlalte infracțiuni comise de acesta, una dintre ele, a cărei identitate nu poate fi dezvăluită din motive legale, declarând în fața instanței: „După ce am raportat agresiunile sexuale, nu a trecut mult timp până când am aflat că agresorul meu era deja cunoscut de poliție pentru acte de violență sexuală și că este un infractor sexual condamnat. Nici nu vă puteți imagina groaza pe care am simțit-o când am auzit asta.”

Un purtător de cuvânt al Oficiului Independent pentru Conduita Poliției (IOPC) a declarat că se investighează modul în care a fost gestionat cazul lui Simon Levy, de la prima sa condamnare din septembrie 2021 până la arestarea sa din septembrie 2025.

Acesta a spus: „Ancheta noastră independentă a început în ianuarie, în urma unei sesizări voluntare din partea forțelor de poliție, referitoare la presupuse eșecuri ale a doi ofițeri în gestionarea cazului său, după eliberarea sa condiționată din închisoare în februarie 2023. Analizăm dacă s-ar fi putut sau ar fi trebuit să se ia măsuri pentru a preveni recidiva sa și dacă toți ofițerii implicați în gestionarea cazului său au respectat politicile, procedurile și instruirea. De asemenea, evaluăm dacă ar trebui implementate măsuri de îmbunătățire – fie la nivel individual, la nivelul întregii forțe de poliție, la nivel național sau de altă natură – în lumina evenimentelor aflate sub investigație. În acest moment, am emis o notificare privind o abatere gravă împotriva unui agent de poliție și o notificare privind o abatere împotriva unui sergent de poliție, ceea ce înseamnă că acțiunile acestor ofițeri fac obiectul unei anchete. Emiterea acestor notificări nu înseamnă neapărat că vor urma proceduri disciplinare.”