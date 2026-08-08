Așa s-a încheiat una dintre cele mai controversate proceduri de numire din al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Fost avocat personal al lui Trump, Blanche asigura interimatul funcției din aprilie, iar nominalizarea sa a întâmpinat opoziția unor senatori republicani, care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la independența sa, înainte ca blocajul să fie depășit la începutul acestei săptămâni.

Democrații s-au opus ferm numirii și au acuzat administrația Trump de politizarea justiției. Blanche, care l-a reprezentat pe Trump în mai multe procese, inclusiv în cazurile penale federale, a devenit astfel șeful Departamentului de Justiție, o poziție-cheie în sistemul judiciar american.

O confirmare controversată

Procedura de confirmare a lui Blanche a fost una dintre cele mai tensionate din ultimii ani. Unii senatori republicani și-au exprimat inițial rezerve cu privire la numire, temându-se că fostul avocat al lui Trump ar putea să nu aibă independența necesară pentru a conduce Departamentul de Justiție. În cele din urmă, opoziția a fost depășită, iar Blanche a primit sprijinul necesar pentru confirmare.

Reacțiile democraților

Democrații au condamnat numirea, acuzând administrația Trump că subminează independența justiției și că transformă Departamentul de Justiție într-un instrument politic. „Această numire este o dovadă clară că Trump vrea să controleze justiția pentru a se proteja pe sine și pe aliații săi”, au declarat surse din Partidul Democrat.

Blanche preia funcția de procuror general într-un moment în care Departamentul de Justiție este implicat în mai multe anchete de proporții.