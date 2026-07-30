Accidentul a avut loc într-un parc natural din vestul Argentinei, au anunţat autorităţile provinciei San Juan, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Contactul cu elicopterul, un aparat Bell 412, s-a pierdut în cursul dimineţii, cu puţin înainte de ora locală 10:30 (13:30 GMT), în zona parcului Ischigualasto, la o distanţă de circa 1.200 de kilometri de Buenos Aires, potrivit Agenţiei Federale pentru Situaţii de Urgenţă (AFE).

Guvernatorul provinciei, Marcelo Orrego, a confirmat în cursul după-amiezii, pe platforma X, că „şapte persoane şi-au pierdut viaţa”, printre care şefi ai pompierilor, poliţiei şi Protecţiei Civile din provincie, precum şi din cadrul AFE.

Elicopterul, potrivit Agenţiei, era utilizat în cadrul unui exerciţiu de instruire, însă avea drept destinaţie finală provincia învecinată La Rioja, situată puţin mai la nord-est, pentru a participa la lupta împotriva incendiilor forestiere.

Iniţial, AFE a anunţat miercuri că a pierdut contactul cu elicopterul, însă nu a menţionat eventuale victime, precizând însă că o altă aeronavă, care zbura în acelaşi sector, a localizat „locul impactului” şi a dat alerta.

Echipele de salvatori s-au îndreptat către zona accidentului, descrisă de publicaţia locală Tiempo de San Juan drept o zonă izolată şi extrem de dificil de accesat.

Printre victime se află şeful pompierilor din provincie, adjunctul acestuia, directorul Protecţiei Civile din provincie, şeful adjunct al poliţiei provinciale, a precizat guvernatorul Marcelo Orrego.

Un jurnalist local, prieten al poliţistului German Videla, una dintre victime, a precizat pentru postul de televiziune TN că s-a aflat în contact cu ofiţerul în timpul zborului, cu circa o oră înainte de accident, şi că „plafonul de nori era prea jos, iar elicele elicopterului erau prea aproape de nori”.

„Elicopterul s-a prăbuşit, s-a făcut bucăţi. E impresionant.”, a comentat acest jurnalist, Mauricio Davila, care a ţinut legătura cu echipele de intervenţie aflate la locul accidentului.

„Cauzele accidentului sunt în curs de investigare.”, a precizat AFE.

La Rioja, o provincie semi-deşertică de mărimea Austriei, se confruntă de la începutul săptămânii cu mai multe incendii forestiere izbucnite în zona muntoasă. În trei zile, flăcările au pârjolit câteva sute de hectare, dintre care 200 de hectare în sectorul Chilecito, au precizat pentru AFP pompierii locali, care au mai spus că un bilanţ global nu este disponibil în acest moment.