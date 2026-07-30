”În jurul orei 08:58 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru zona de Nord a judeţului Tulcea”, au declarat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, potrivit News.ro.

Cetăţenii sunt sfătuiţi să rămână în locuinţe dacă nu au unde se adăposti.Potrivit mesajului, există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

„Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute", se mai arată în mesajul RO-Alert.