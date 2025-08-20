Șapte oameni au fost răniți într-un accident, după ce cauciucul unei mașini a explodat pe A3

20-08-2025 | 08:19
Șapte oameni au fost răniți pe A3, în Prahova, după ce cauciucul unui autoturism în care se aflau 8 persoane a explodat în mers.

Marilena Iordache

Mașina în care erau înghesuiți oamenii a derapat și a lovit parapetul, iar pasagerii au fost aruncați pe șosea. Una dintre victime, grav rănită, a ajuns la un spital din București, cu un elicopter SMURD.

În mașina cu 7 locuri se aflau 7 pasageri, plus șoferul. Cu toții se întorceau de la lucru, din București, și se îndreptau spre localitatea Vâlcănești, din județul Prahova. Nu departe de Ploiești, un cauciuc a explodat și mașina s-a izbit violent de glisiera metalică.

Șoferul autoturismului: „Am încercat să controlez, dar n-am avut ce să-i fac. Am încercat să fac tot ce pot, să evit tot, dar când faci explozie știți cum e.”

Laura Antimiu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Un autovehicul în care se aflau 8 persoane a intrat în coliziune cu parapetul median și a rămas imobilizat pe carosabil.”

În urma impactului, cei 7 pasageri au fost răniți. Mai multe echipaje au fost trimise la locul accidentului, inclusiv un elicopter SMURD, pentru o victimă găsită inconștientă.

Lt. col. Sorin Metea, ISU Prahova: „Din cele 8 victime care se aflau în mașină, 7 se aflau pe șosea și în afara șoselei cu diverse leziuni, acestea fiind aruncate din mașină în timpul impactului.”

Cristian Claudiu Diaconu, medic de urgență: „O victimă a fost preluată de elicopterul București, intubat, ventilat mecanic, 6 victime au ajuns la spitalul județean. Toți conștienți, cooperanți, dar cu multiple traumatisme și leziuni.”

Fiindcă traficul a fost blocat pentru cercetări la fața locului, în zonă s-a format o coloană de mașini care s-a întins pe mai mulți kilometri.

Sursa: Pro TV

