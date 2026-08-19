Focarele au fost identificate în localitățile Fundu Răcăciuni, Oituz, Drăgugești, Hemeiuș, Bogdănești, Mărgineni și Târgu Ocna, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, 23 de persoane au intrat în contact direct cu virusul, iar, din grupurile vulnerabile, printre cei expuși se află doi copii și o femeie însărcinată.

23 de persoane au fost expuse

„Cu privire la cazurile identificate la animale domestice, în 25 iunie s-a identificat un caz la o bovină în Fundu Răcăciuni, fiind șase persoane expuse (trei personal sanitar veterinar). În data de 27 iulie s-a identificat un caz la o pisică în Hemeiuș, fără persoane expuse, în 28 iulie - un caz la o bovină în Drăgugești, cu trei persoane expuse, iar în data de 17 august s-a identificat un caz la o pisică în Mărgineni, fiind șase persoane expuse, dintre care o femeie însărcinată și trei personal sanitar veterinar. Asupra acestor persoane s-au aplicat măsurile necesare conform protocolului specific și sunt sub supraveghere medicală”, se arată în comunicatul de presă.

Prefectul județului Bacău, Andreea Negru, a precizat că situația a fost analizată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat un program de măsuri pentru combaterea rabiei la animale sălbatice și prevenirea transmiterii la animalele domestice și la om.