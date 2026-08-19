Conform raportului de specialitate, elaborarea noului regulament este necesară deoarece procedurile actuale sunt „neunitare” și nu există o evidență centralizată completă a locuințelor. De asemenea, este necesară actualizarea modului de repartizare și crearea unui sistem unic de administrare și repartizare, potrivit Agerpres.

Fondul locativ este constituit din locuințe aflate în proprietatea Municipiului București sau în proprietatea statului, administrate de Consiliul General al Capitalei sau de Consiliile locale ale Sectoarelor 1-6.

„Totodată, s-a constatat necesitatea clarificării situației juridice și tehnice a unui număr important de locuințe, precum și instituirea unor reguli clare privind monitorizarea beneficiarilor în raport cu utilizarea și ocuparea locuințelor repartizate”, se mai arată în document.

Persoanele vulnerabile vor beneficia de protecție

Administrația locală vizează creșterea gradului de transparență în procesul de repartizare. Regulamentul introduce și măsuri pentru verificarea anuală a situației chiriașilor, actualizarea contractelor și recuperarea locuințelor ocupate abuziv.

„Un element important al regulamentului îl reprezintă protejarea persoanelor vulnerabile. Sunt avute în vedere familiile cu venituri reduse, persoanele evacuate, victimele violenței domestice, persoanele cu handicap și alte categorii aflate în dificultate. Pentru acestea, procedurile de sprijin și repartizare vor deveni mai clare și mai rapide”, se explică în raportul de specialitate.

În cazul locuințelor sociale, se va acorda prioritate persoanelor cu handicap, persoanelor provenite din instituții de ocrotire socială, persoanelor evacuate din locuințe retrocedate foștilor proprietari, familiilor monoparentale, victimelor violenței domestice.

În ceea ce privește locuințele convenabile, regulamentul face o diferențiere între locuințele aflate în proprietatea municipalității și cele aflate în proprietatea statului, stabilind modul în care acestea pot fi atribuite spre închiriere. Astfel, în funcție de regimul juridic al fiecărei locuințe, atribuirea se realizează fie prin licitație publică, fie pe baza listelor de priorități aprobate prin hotărâri ale CGMB.

Vor putea închiria locuințe de necesitate familiile sau persoanele ale căror locuințe sunt supuse lucrărilor de reabilitare, au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente ori sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică. La acestea se adaugă victimele violenței domestice.

Va fi realizată o evidență a fondului locativ

„Un aspect important al regulamentului îl reprezintă identificarea exactă a fondului locativ administrat de către CGMB și realizarea unui centralizator global care să cuprindă situația juridică și tehnică a locuințelor și anexelor aferente. În acest sens, structurile competente vor avea obligația de a identifica și clarifica situația tuturor spațiilor administrate, urmând ca evidența acestora să fie actualizată permanent”, se mai arată în document.

Conform proiectului, urmează să fie constituite trei comisii care vor analiza solicitările pentru cele trei tipuri de locuințe. La acestea se va adăuga o comisie pentru soluționarea contestațiilor.

Fiecare comisie va fi formată din nouă membri, cu excepția comisiei de contestații, alcătuită din cinci membri.

Din aceste comisii vor face parte consilieri generali, reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului general, reprezentanți ai instituțiilor subordonate CGMB și ai organizațiilor neguvernamentale.

Cine va putea beneficia de locuințe sociale

Solicitanții trebuie să facă dovada deținerii domiciliului/reședinței în Municipiul București cu cel puțin 180 de zile înainte de depunerea cererii pentru locuință, cu excepția victimelor violenței domestice și a persoanelor fizice care au dobândit, prin acte translative de proprietate, o locuință situată într-un imobil pentru care s-a dispus executarea lucrărilor de consolidare.

Vor avea acces la locuințe sociale, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul salariului mediu net lunar.

Nu pot beneficia de locuințe sociale persoanele care dețin în proprietate sau în coproprietate o locuință; au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990; au beneficiat de sprijinul statului pentru realizarea unei locuințe; dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat; au deținut anterior o locuință din fondul locativ de stat, din care au fost evacuați ca urmare a neplății chiriei, a distrugerii locuinței; figurează cu datorii restante la bugetul statului; refuză repartizarea unei locuințe sociale, din motive legate de locația sau cartierul în care se află aceasta.

Neplata chiriei timp de trei luni duce la rezilierea contractului

Neplata timp de trei luni consecutive a utilităților și chiriei atrage sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.

Beneficiarul are obligația de a comunica Direcției Spațiu Locativ, în termen de 30 de zile, orice modificări intervenite ulterior încheierii cu privire la locul de muncă, venitul net al familiei, numărul membrilor de familie, starea civilă.

Vor putea avea acces la locuințe convenabile, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, în sumă de maxim două salarii medii nete.