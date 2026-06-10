Anchetatorii caută eventuale dovezi în dosarul de corupție care vizează patru generali ai Armatei Române, inclusiv pe șeful Statului Major al Apărării. Generalul Vlad a încercat fără succes să își recupereze telefoanele, cu ajutorul judecătorilor, deși a invocat că deține secrete NATO și de stat, la care procurorul militar, nu ar trebui să aibă acces.

Șeful Statutului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, este ultimul adăugat pe lista generalilor suspectați că ar fi încercat să o favorizeze pe fiica fostului secretar al CSAT, generalul Mihai Șomordolea. Tânăra ar fi urmat să ajungă pe locurile bugetate de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport destinate studenților militari.

Tânăra ar fi fost admisă anul trecut pe locuri cu taxă, ceea ce ar împiedicat-o să se angajeze în MApN, la absolvire. Procurorii susțin că generalul Vlad și apoi locțiitorul său, generalul Iulian Berdilă, ar fi semnat în locul celor de la Resurse Umane, o solicitare de suplimentare a locurilor fără plată.

Apoi Generalul Șomordolea, susține DNA, i-ar fi cerut unui general din MApN, Mihai Anicescu, să intervină pentru același lucru la Ministerul Educației.

Generalul Anicescu, adaugă procurorii, ar fi urmat să obțină la rândul lui ajutor pentru fiica sa, medic militar, care își dorea să se transfere de la Direcția Medicală a MAPN, la Administrația Prezidențială.

Generalul Șomordolea a transmis prin avocat că demersurile sale au fost legale și temeinice și invocă prezumția de nevinovăție. Avocata generalului Mircea Anicescu afirmă că nu poate comenta suspiciunile DNA și că ancheta va lămuri tot ce e relevant în acest caz.

Procurorii militari susțin că ancheta este avansată, dar vor să afle și ce discuții au purtat generalii prin intermediul telefoanelor mobile pe care vor să le percheziționeze informatic.

Corespondent PRO TV: „Surse apropiate de anchetă susțin că preluarea celor două telefoane mobile ale generalului Gheorghiță Vlad nu ar fi fost neapărat o operațiune facilă și asta pentru că șeful Statului Major al Apărării s-ar fi opus cererii anchetatorilor. Mai ales că le predase aghiotantului care l-a însoțit aici la DNA. Așa că procurorii militari s-ar fi văzut nevoiți să emită o ordonanță de percheziție corporală și să ridice cele două aparate cu forța”.

Un episod similar s-ar fi petrecut și în cazul generalului Berdilă. Așa că amândoi au cerut fără succes la Curtea de Apel București să le fie restituite telefoanele, care ar conține informații clasificate și secrete NATO.

Adrian Chirvase, avocatul generalului Gheorghiță Vlad: „Faptul că procurorii intenționează să facă percheziții informatice poate împieta asupra cererii de restituire a telefoanelor? Nu. Vă rog să mă înțelegeți că nu pot face niciun fel de precizări”.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, DNA susține că șeful Armatei fusese citat inițial în dimineața zilei în care o dronă a Federației Ruse s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Dar cum generalul Vlad trebuia să participe la ședințele operative, inclusiv în CSAT, punerea lui sub învinuire a fost amânată. Ceilalți trei generali au devenit suspecți încă din aprilie.

Generalul Iulian Berdilă este singurul care a refuzat să ofere un punct de vedere.