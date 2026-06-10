Este al doilea pas, după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecărei zone a țării. Iar rezultatele au început să apară.

Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn, cu veranda în romburi. Întoarsă acasă după ce a studiat arhitectura, Diana Oprea a convins primăria că localitatea trebuie să revină la înfățișarea din trecut.

Diana Oprea, arhitect: „Să fie o șură pentru toate ocupațiile pe care oamenii le au - ateliere, depozitare, garaj, o zonă de ospitalitate - un foișor, o bucătărie de vară. Prispa, un element foarte uman... te mai oprești, mai stai, nu doar alergi!”.

Pe propria cheltuială, Primăria Barcani le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case - cu trei, patru sau cinci camere, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască, primesc gratuit toată documentația necesară autorizării.

Ana Băilă, viceprimarul comunei Barcani: „Considerăm că asta îi scutește de anumite drumuri și de costurile pe care ar trebui să le plătească unui arhitect”.

Și la Brăila, administrația ar dori ca orașul să aibă un aspect unitar. Și aici li se oferă localnicilor, gratuit, trei proiecte de case - cu parter, mansardă sau etaj.

Marian Dragomir, primarul municipiului Brăila: „Noi le punem la dispoziție acele proiecte care sunt o temă conceptuală, cu care ei merg la proiectant, la arhitectul cu drept de semnătură, așa cum prevede legislația și acolo încep să deseneze, să adapteze”.

Ordinul Arhitecților din România a întocmit mai multe ghiduri de construire, specifice fiecărei zone a țării. În județul Brașov, chiar administrația Parcului Național Piatra Craiului a obținut bani europeni pentru a finanța o asemenea lucrare. Primele rezultate încep să se vadă.

Corespondent Știrile ProTV: „Această casă, construită după ghid, se remarcă imediat. Acoperișul este din șindrilă de brad, făcută și montată de meșteri locali. Ferestrele sunt mici și păstrează aspectul tradițional. Toată tâmplăria este din lemn, iar finisajele au culoarea albă”.

Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor, pentru realizarea unei case, ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. La țară, cei mai mulți români construiesc în regie proprie.