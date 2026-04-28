Potrivit Ministerului Sănătăţii, echipa de control s-a deplasat la faţa locului, însă cabinetul era închis, astfel că inspectorii nu au putut începe verificările.

"În măsura în care accesul va fi permis, inspectorii vor verifica: respectarea autorizaţiei sanitare de funcţionare, respectarea circuitelor medicale, respectarea condiţiilor igienico-sanitare, conform atribuţiilor legale. Ministerul Sănătăţii va continua demersurile pentru finalizarea controlului, iar rezultatul verificărilor va fi făcut public", se arată în informare.

Presa a relatat că o femeie din Râmnicu Vâlcea a mers la un cabinet din Bucureşti pentru o intervenţie de lifting facial, însă la puţin timp după începerea operaţiei intervenţia a fost oprită, fiind chemată o ambulanţă. Femeia a fost dusă la Spitalul Floreasca, unde investigaţiile au indicat o sângerare în cutia craniană, astfel că a fost transferată la Institutul de Boli Cerebro-vasculare. Starea pacientei s-a agravat şi ea a intrat în comă.