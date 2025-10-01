Sancțiuni mai dure pentru tăierile ilegale de arbori, în București. Cei prinși riscă amenzi de până la 5.000 de lei

Cei care taie ilegal copaci în București riscă amenzi de mii de lei. Pe masa Primăriei Capitalei se află un proiect prin care sancțiunile pentru distrugerea spațiilor verzi ar urma să fie majorate substanțial.

Sunt vizate tăieri sau defrișări fără avize, dar și aruncarea gunoaielor în natură.

Cei care taie ilegal un arbore pot fi sancționați acum cu cel mult 25 de lei. Proiectul supus aprobării prevede amenzi de până la 5.000 de lei pentru persoanele fizice și juridice și plantarea până la 10 arbori noi pentru fiecare copac tăiat fără aviz.

Ruperea florilor sau distrugerea mobilierului urban, adică băncile și coșurile de gunoi, în prezent se sancționează cu 50–100 de lei. În noul proiect, amenzile cresc până la 350–500 de lei, adică de 6 ori mai mult. Iar călcatul ierbii în zone interzise sau aruncarea deșeurilor mici, amendate acum cu 100–200 de lei, ar putea fi sancționate cu până la 500 de lei.

Și persoanele juridice sunt vizate de sancțiuni. Firmele vor fi obligate să planteze arbori în compensare: zece pentru fiecare copac tăiat ilegal.

Lucian Judele, administrator public al Capitalei: „Cine taie, plătește amendă, dar și plantează în loc. Până acum, cei care tăiau un arbore plăteau undeva la 25 de lei, amenzile cresc substanțial pentru cei care taie fără aviz. Suma de 5.000 de lei nu este aleasă la întâmplare, este maximul plafonat de lege”.

Activiștii de mediu spun, însă, că o creștere a amenzilor, în lipsa unei acuzații penale pentru defrișările masive, nu va schimba mare lucru. Capitala are sub 10 metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor.

Dan Trifu, Asociația Eco Civica: „Datele transmise Comisiei Europene și comunicate statului român arată undeva până în 7,5 metri pătrați. Acum, dacă aplică o sancțiune de 3.000 de lei, să zic că jumătate din cuantum, și dacă o plătesc în 15 zile... undeva la 1.500 de lei, orice investitor care are un teren valoros își permite să taie 100 de arbori, nu? Pentru 2.000 și ceva de euro n-ar fi o problemă”.

Astfel de reguli există și în alte capitale europene. La Paris, aruncarea deșeurilor pe spațiul public este amendată cu până la 450 de euro. La Viena, călcarea gazonului în parcururile protejate atrage amenzi de cel puțin 100 de euro. Iar la Berlin, tăierea ilegală a arborilor poate aduce sancțiuni uriașe, de până la 50.000 de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













