Despăgubiri pentru mașinile avariate de copaci şi blocuri de gheaţă în Sectorul 2. Ce documente sunt necesare

Stiri actuale
01-10-2025 | 08:57
copac masina
Shutterstock

Proprietarii autovehiculelor avariate de căderi de arbori de pe domeniul public şi de blocuri de gheaţă de pe acoperişurile clădirilor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 2 vor primi despăgubiri.

autor
Mihaela Ivăncică

Consiliul Local a adoptat în şedinţa de marţi un proiect de hotărâre în acest sens.

"Se aprobă acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor care au suferit prejudicii provocate de arbori sau arbuşti situaţi pe domeniul public, dezrădăcinaţi sau rupţi ca urmare a gradului de îmbătrânire sau în contextul unor fenomene naturale, avarii cauzate de căderi de copaci sau crengi în urma furtunilor, trăsnetelor, viscolului, ploii îngheţate, grindinei, zăpezii, vântului puternic sau altor fenomene meteorologice severe, precum şi pagube produse de blocuri de gheaţă căzute de pe acoperişurile clădirilor aflate în administrarea Sectorului 2", prevede actul normativ.

Potrivit anexei care cuprinde un regulament de acordare a despăgubirilor, acestea se dau exclusiv pentru autovehiculele pentru care proprietarul poate prezenta dovada valabilităţii poliţei de asigurare RCA şi a Inspecţiei Tehnice Periodice la data producerii prejudiciului.

Fără despăgubiri pentru mașini parcate ilegal

Despăgubirea nu se acordă în cazul în care autovehiculul era parcat în zone nepermise, precum trotuare, spaţii verzi sau alte amplasamente în care staţionarea sau parcarea este interzisă conform reglementărilor legale în vigoare.

Evenimentul care a cauzat prejudiciul trebuie declarat autorităţii competente (Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 2, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Brigada Rutieră, ISU) în termen de maximum 24 de ore până la 48 de ore de la producerea acestuia.

Pentru eficientizarea procesului, persoana fizică sau juridică prejudiciată ori împuternicitul acesteia (prin procură specială autentificată notarial sau împuternicire avocaţială) poate depune cererea de despăgubire împreună cu documentele necesare la sediul unităţii administrativ-teritoriale sau prin poştă electronică, în termen de maximum 72 de ore de la producerea prejudiciului.

Solicitările de despăgubiri pentru care nu a intervenit termenul general de prescripţie pot fi depuse în termenele şi condiţiile prevăzute de Regulament, care curg, în aceste cazuri, de la data publicării Regulamentului în Monitorul Oficial Local al Sectorului 2, în măsura în care solicitanţii deţin documentaţiile menţionate în actul normativ.

Valoarea despăgubirii se stabileşte în limita şi pe baza devizului final de reparaţii emis de un service auto autorizat de Registrul Auto Român, coroborat cu devizul iniţial de constatare a daunei, întocmit de o persoană juridică autorizată să efectueze constatarea şi evaluarea daunelor produse, aprobat de autoritatea publică locală.

Aceasta include costurile dovedite prin documente justificative, cum ar fi facturi, chitanţe, devize etc., şi este verificată de organul competent.

În cazul în care este necesar, valoarea despăgubirii poate fi stabilită şi pe baza unei expertize tehnice independente, solicitate de autoritatea publică locală.

Despăgubirea se va acorda dacă este dovedită culpa autorităţii, iar solicitantul nu a fost despăgubit de o altă entitate (asigurare RCA/CASCO). 

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, despagubiri, masini avariate,

Dată publicare: 01-10-2025 08:57

