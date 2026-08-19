ONG-ul avertizează că măsura ar afecta peste 840.000 de copii vulnerabili și ar contrazice însuși scopul acestui sprijin: prevenirea abandonului școlar și asigurarea participării reale la educație, se arată într-un comunicat. Organizația atrage atenția că „sărăcia nu intră în vacanță” și că „economiile bugetare obținute pe seama copiilor vulnerabili vor produce, ulterior, costuri sociale mult mai mari”.

Proiectul de hotărâre de Guvern, publicat la 17 august 2026, elimină regula actuală potrivit căreia bursele sociale se acordă și în vacanțele școlare, trecând bursa socială sub regula generală a burselor de merit și tehnologice, adică „în perioada cursurilor școlare”. Practic, întregul mecanism care garanta continuitatea sprijinului prin bursele sociale dispare.

„Sărăcia nu intră în vacanță”

Organizația Salvați Copiii subliniază că familiile trebuie să asigure în continuare îngrijiri pentru copiii aflați în întreținere, și în perioada vacanțelor:

„Sărăcia nu intră în vacanţă odată cu şcoala. Familiile trebuie să asigure în continuare hrana, îmbrăcămintea, produsele de igienă, accesul la internet şi condiţiile minime de locuire. Pentru unii copii, vacanţa înseamnă şi pierderea temporară a mesei ori a altor forme de sprijin oferite prin şcoală. În acelaşi timp, în lunile de vară încep cheltuielile pentru întoarcerea la cursuri: rechizite, haine, încălţăminte şi transport.”

„Regretăm faptul că Guvernul României privește bursa socială ca pe o recompensă pentru zilele în care copilul stă în bancă. Bursa socială este un mecanism de protecție socială care face posibilă participarea sa reală la educație”, se arată în declarația organizației.

Date alarmante despre sărăcia copiilor

Raportul publicat de Salvați Copiii pe 1 iunie 2026 arată că trei din zece copii români cresc în risc de sărăcie sau excluziune socială. Ponderea familiilor care nu își permit măcar o dată la două zile o masă cu carne, pește sau proteine echivalente a urcat de la 14,6% la 17,2% în cazul tuturor familiilor cu copii și de la 19,5% la 25,9% în cazul familiilor monoparentale.

Organizația avertizează că vorbim despre peste 1,163 milioane de copii în risc de sărăcie sau excluziune socială și despre 425.491 de copii între 7 și 17 ani aflați în afara sistemului de educație. Un studiu realizat în vara anului 2025 arată că aproape trei din cinci familii (58%) ai căror copii sunt în programele educaționale nu pot acoperi cheltuielile legate de participarea copiilor la educație fără sprijin extern, procent care urcă la 87% în rândul celor afectați de sărăcie materială.

Impactul asupra rezultatelor școlare

Analiza Salvați Copiii asupra Evaluării Naționale din 2026 arată că numai 64,91% dintre copiii care au început școala în urmă cu nouă ani au ajuns să obțină o medie peste 5. Diferența dintre județul Călărași și București a fost de peste 40 de puncte procentuale, explicată preponderent prin nivelul de sărăcie.

Cercetarea realizată în 2025 de Institutul de Științe ale Educației arată că banii din burse sunt folosiți în principal pentru alimente, îmbrăcăminte și rechizite, iar majoritatea profesorilor și directorilor consultați au apreciat că bursele reduc absenteismul și cresc prezența la școală.

Apel la transparență și protecția copiilor

Salvați Copiii solicită păstrarea prevederii actuale prin care bursele sociale se acordă și în vacanțele școlare, precum și realizarea unei evaluări transparente a impactului măsurii asupra drepturilor copilului. Organizația atrage atenția că modificarea nu apare nicăieri în nota de fundamentare, deși documentul parcurge toate secțiunile obligatorii, inclusiv impactul social.

„E un adevăr banal faptul că economiile bugetare obținute pe seama copiilor vulnerabili vor produce, ulterior, costuri sociale mult mai mari: abandon școlar, excluziune socială, perpetuarea sărăciei de la o generație la alta, lipsa integrării profesionale, comportamente de risc, cheltuieli mai mari de asistență socială și medicală și, nu în ultimul rând, infracționalitate”, concluzionează organizația.

Ce arată proiectul de hotărâre

Acordarea burselor sociale pentru copiii școlari ar putea fi întreruptă în vacanțe.

Din proiectul unei hotărâri de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației lipsește mențiunea potrivit căreia suma de 300 de lei oferită elevilor cu boli cronice și din familii cu venituri mici este virată lunar, inclusiv în vacanțe.

Sistemul public de învățământ alocă anual între 600 și 800.000 de burse sociale pentru a susține minorii vulnerabili.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, motivează propunerea de a suspenda bursele sociale în afara perioadelor de cursuri prin faptul că acestea ar fi o formă de sprijin doar pentru participarea la activități didactice și prevenirea abandonului școlar.