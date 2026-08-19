El a spus că proiectul este "lipsit de orice minimă transparenţă, fără susţinere ştiinţifică".

"Un proiect care, doar dacă îl citeşti cu foarte mare atenţie, observi că urmează ca bursele sociale să fie tăiate pe perioadă a vacanţelor în general. Mă aşteptam ca Ministerul Educaţiei să vină şi să explice această măsură, o măsură care nu are nicio susţinere ştiinţifică. Datele ne arată că România continuă să fie ţara cu cel mai mare abandon şcolar. Datele ne arată că aceste burse, împreună cu măsuri de tipul masă caldă, împreună cu alte măsuri sociale, par să aibă primele efecte şi, practic, în momentul în care vedem primele efecte pozitive, noi facem paşi în urmă. Domnul ministru, domnul prim-ministru trebuie să înţeleagă că bursele sociale sunt pentru acei elevi care au nevoie de sprijin pentru a merge la şcoală şi că elevii mănâncă sau au nevoia de haine şi în perioada vacanţelor, nu doar în perioada şcolii", a declarat Ghigiu la Parlament.

PSD amenință cu acțiuni în instanță

Deputatul PSD a făcut apel la retragerea proiectului sau modificarea acestuia, avertizând că, în caz contrar, partidul ar putea recurge la acţiuni în instanţă.

"Sper ca domnul ministru să înţeleagă mesajul nostru, mesajul meu, al Comisiei de Învăţământ, şi să retragă acest proiect sau să-l modifice. Dacă nu, în cazul în care Guvernul va continua să promoveze această politică publică nouă, pentru că vorbim de o schimbare a paradigmei în ceea ce priveşte alocarea burselor, Partidul Social Democrat va lua în considerare inclusiv atacarea în contencios administrativ a acestui posibil proiect sau a acestei posibile hotărâri de guvern. Nu este normal ca tocmai de la zona cea mai defavorizată, zona care are nevoie de cel mai mare sprijin, fix de acolo să facem tăieri din nou. Mă aşteptam să vedem acele tăieri în zona de sinecuri, în zona de reforme şi nu din nou şi de această dată educaţia să fie cea sacrificată", a transmis deputatul PSD.

Acordarea burselor sociale pentru copiii școlari ar putea fi întreruptă în vacanțe. Din proiectul unei hotărâri de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației lipsește mențiunea potrivit căreia suma de 300 de lei oferită elevilor cu boli cronice și din familii cu venituri mici este virată lunar, inclusiv în vacanțe. Sistemul public de învățământ alocă anual între 600 și 800.000 de burse sociale pentru a susține minorii vulnerabili.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, motivează propunerea de a suspenda bursele sociale în afara perioadelor de cursuri prin faptul că acestea ar fi o formă de sprijin doar pentru participarea la activități didactice și prevenirea abandonului școlar.