Deși inițial a susținut interzicerea sălilor de jocuri de noroc, după discuțiile cu partidele politice din Consiliul Local s-a ajuns la o soluție de compromis: menținerea lor, dar în condiții mai stricte și cu taxe mai mari pentru operatori, a precizat Vergil Chițac, conform Agerpres.

„Eu am avut un punct de vedere inițial foarte categoric, bazat pe raționament. Profilul jucătorului este unul mediu din toate punctele de vedere, și financiar, și vă dați seama că cei mai mulți pierd”, a declarat edilul la începutul ședinței de Consiliu Local. El a subliniat că dependența de jocurile de noroc devine o problemă socială care afectează familiile.

Reguli mai dure, taxe mai mari

Varianta propusă de primar și aflată în consultare publică prevede:

- Distanța minimă de 200 de metri față de biserici și școli

- Interzicerea amplasării la parterul blocurilor

- Creșterea semnificativă a taxelor percepute de municipalitate

Chițac a explicat că această abordare încearcă să împace două perspective: „perspectiva socială, cea pecuniară și cea legată de bugetul local”.

Consultare publică

Proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare și exploatare a jocurilor de noroc este în dezbatere publică pentru 30 de zile lucrătoare, începând cu 26 iunie. Cetățenii pot trimite propuneri, sugestii sau opinii până pe 14 iulie, la sediul Primăriei Constanța sau pe site-ul instituției, la secțiunea de transparență decizională.