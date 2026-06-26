Unii acuză că sunt supuși presiunilor și spun că profesorii universitari îi amenință cu nepromovarea examenului de specialitate dacă refuză.

De cealaltă parte, conducerea spitalului respinge acuzațiile și susține că gărzile în regim de voluntariat sunt opționale. Reprezentanții unității spun că acestea le oferă medicilor rezidenți șansa de a acumula mai multă experiență practică, fără a înlocui activitatea plătită.

Medicii rezidenți care activează la Spitalul Județean de Urgență Constanța spun că trebuie să semneze, până la data de 1 iulie, o cerere privind desfășurarea activității de voluntariat în afara programului de lucru. Este vorba despre un act legal.

Conform documentului, intitulat „CERERE MEDICI REZIDENȚI privind desfășurarea activității de voluntariat în afara programului de lucru”, semnatarul solicită acordul de a efectua activități de voluntariat constând în servicii medicale ce corespund curriculei rezidențiatului în care se află, în cadrul SCJU Constanța, exclusiv în afara programului de lucru – în zilele de weekend / după orele de program – și care nu vor afecta în niciun fel îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu prevăzute în fișa postului.

Conducerea spitalului respinge acuzațiile

După ce mai mulți medici au semnalat situația în mediul online, conducerea spitalului a reacționat și a explicat că voluntariatul este o opțiune personală a medicilor rezidenți, necondiționată, și că aceste stagii de voluntariat opționale au scop educațional și profesional, venind în întâmpinarea medicilor care vor să acumuleze rapid experiență practică.

„Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța (SCJU) dorește să combată ferm și să clarifice dezinformările și instigările apărute recent în spațiul online cu privire la statutul medicilor rezidenți și așa-zisa «obligativitate» a semnării unor contracte de voluntariat. Instituția noastră respinge categoric acuzațiile de presiune sau exploatare. Aceste afirmații sunt nu doar nefondate, ci și de natură să dezinformeze publicul și să destabilizeze climatul de încredere din cadrul unității medicale”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții unității sanitare.

De asemenea, aceștia argumentează că voluntariatul reprezintă o opțiune personală, iar activitățile de voluntariat din cadrul SCJU Constanța se adresează exclusiv acelor medici rezidenți sau altor profesioniști care își exprimă în mod liber, expres și necondiționat dorința de a furniza servicii medicale suplimentare.

„SCJU Constanța respectă cu strictețe legislația națională, inclusiv ordinele Ministerului Sănătății privind salarizarea gărzilor obligatorii efectuate de medicii rezidenți în afara programului normal de lucru. Voluntariatul nu înlocuiește și nu va înlocui niciodată activitatea normată și remunerată conform legii”, mai arată reprezentanții spitalului.

Totodată, aceștia afirmă că „aceste stagii de voluntariat opționale vin în întâmpinarea tinerilor medici care doresc o expunere clinică sporită și o acumulare rapidă de experiență practică, într-un mediu spitalicesc de urgență, oferindu-le cadrul legal pentru a face acest lucru în siguranță”.

Conducerea spitalului: Transformarea subiectului este imorală

„Considerăm că transformarea unui instrument de dezvoltare profesională și de solidaritate medicală într-un subiect de scandal politic sau online este o acțiune profund imorală la adresa corpului medical”, subliniază conducerea unității sanitare.

Un medic rezident din interiorul spitalului a explicat pentru News.ro că toți medicii rezidenți din spital sunt revoltați față de modalitatea în care procedează spitalul.

„Există această decizie de la nivelul managerului SJU Constanța care vizează orele care nu sunt în norma noastră - fiecare medic rezident care încheie contract de muncă cu orice fel de spital are obligativitatea, în funcție de specialitate, să facă 18 ore gardă, obligatorii, conform contractului de muncă. Noi avem 6 ore pe zi, în primele 18 zile ale lunii, după care lucrăm câte 7 ore, până la 21, așa este legea. Aceste 18 ore poți să nu le faci de gardă dacă ai scutiri medicale, alăptezi, sunt criterii clare.

În afară de 18 ore care intră în salariul nostru automat, evident că noi facem și alte gărzi, ar trebui nu obligatorii, ci că vrem noi. În absolut toate spitalele există linii de gardă ale rezidenților care nu sunt plătite, sub forma, foarte greșită, că medicul rezident este încă student. Nu, a dat un examen, este pregătit într-o formă sau alta să răspundă pentru viața pacientului, parțial, motiv pentru care opinia asta, că noi trebuie să fim acolo recunoscători că învățăm, e greșită, noi prestăm un serviciu, noi ajutăm sistemul medical.

Orice spital universitar, dacă mâine rezidenții fac grevă, pică din toate punctele de vedere, a declarat medicul rezident.”, a explicat un medic rezident.

Controversele privind contractele de voluntariat

Conducerea spitalului a emis o decizie în 22 iunie, în paralel cu cererea de voluntariat pentru medicii rezidenți, în care scrie clar că participarea medicilor rezidenți în linia de gardă, în afara gărzii obligatorii de 18 ore, în afara timpului normal de lucru, este permisă numai în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă, încheiat cu spitalul, în condițiile legii. În realitate însă, spun medicii rezidenți din spital, nu li s-a prezentat ce înseamnă un contract de voluntariat și ce presupune exact acesta.

„Decizia de la doamna manager a venit, conform legii, că orice oră de gardă prestată trebuie să fie remunerată, conform legii, însă la nivel de discuție cu rezidenții, șefii de secție au zis așa: «Nu ne interesează ce vreți voi să facem, nu există bani, motiv pentru care aceasta este cererea de voluntariat». Asta înseamnă că orele de gardă care erau plătite nu o să mai fie plătite nici acelea, și cu puțini bani. Dar colegii mei au zis: «Ok, sunt dispus să fac o gardă moca de la mine, dar cum poți să-mi dai o cerere să intru în niște gărzi de voluntariat fără să văd un contract?».

Conform mesajelor de pe grupurile de rezidenți, a mai existat o solicitare de prezentare a graficului programului de lucru, însoțit de graficul de gărzi atât pentru liniile finanțate, cât și cele nefinanțate (grafic separat), iar cei de pe liniile nefinanțate să fie ori în cadrul celor 18 ore de gardă obligatorie, ori să aibă contract de voluntariat la cererea lor.

Tensiuni între rezidenți și conducerea spitalului

„Nouă nu ni s-a prezentat ce înseamnă un contract de voluntariat. Doar ni se prezintă o cerere, cerere de intrare în gărzi de voluntariat, nu scrie numărul de ore la care eu mă oblig, nu-mi spune dacă din punct de vedere legal eu am aceleași consecințe penale, civile, legale în ceea ce privește activitatea mea, nu-mi spune obligativitatea de a avea pe cineva care mă supraveghează în timpul gărzilor respective.”

„Colegii mei sunt supărați, și așa nu erau plătite toate liniile de gardă, adică colegii de anul 1 sau 2, chiar dacă prestau servicii în afara programului, acum iată, nu or să mai fie plătiți nici cei din liniile superioare ca și medici rezidenți.”

„Facem contract de voluntariat, pot să înțeleg utilitatea prin care spitalul și șefii de secție să se acopere legal, dar cum putem face noi o cerere de contract de voluntariat dacă eu nu știu termenii?”

„Mai există varianta în care, teoretic, după fiecare 24 de ore de gardă, ar trebui a doua zi să fii liber. Dacă vine acum un control, medicii rezidenți care au fost ieri de gardă azi sunt la spital la normă întreagă, chiar dacă ei pe pontaj arată că au zi liberă cu recuperare ulterior în următoarele săptămâni, adică eu trebuie să-mi iau ziua aceasta liberă după 24 de ore deși nu se întâmplă, iar ulterior pe pontaj scrie că eu voi rămâne până la ora 5, 2 zile din săptămâna respectivă, ca să-mi recuperez ziua în care am fost liberă. Și atunci de mine cine are grijă ca medic rezident până la 5 după-amiaza dacă medicul meu specialist la care eu răspund direct pleacă la ora 2?”

„Sunt niște tarele legale care nu s-au lămurit”, a explicat medicul rezident.

Explicațiile rezidenților și nemulțumirile privind voluntariatul

Medicul rezident a relatat pentru News.ro că șefii de secție au transmis rezidenților că trebuie semnate repede cererile de voluntariat, fără însă să li se explice ce anume presupun acestea.

„Voluntar nu înseamnă că vin și plec când vreau, ai aceleași măsuri pe care trebuie să le aplici, același contract de muncă, doar că nu ești remunerat, nu înseamnă că faci ce vrei.”

„Nefiind foarte mulți colegi interesați să vină din afara spitalului, care nu au post, să acopere acest număr de gărzi, evident că asta o fac rezidenții.”

„Ideea e că pe aceeași muncă prestată nu poți să ai și contract de gărzi, și contract de voluntariat, adică nu s-a prezentat opțiunea, «Dom-le, îmi fac contract de gărzi de 36 de ore, mi le plătește spitalul, și restul de 36 în plus de voluntariat». Nu poți să ai două contracte pe aceeași prestare de muncă.”

„Colegii se plâng că șefii de secție au spus că nici nu există altă variantă pentru ei decât acest contract de voluntariat. Și ei au spus: «Ok, contract de voluntariat, dar ce scrie în contractul respectiv, dacă tu pe mine mă obligi la 100 de ore de gardă?». Majoritatea șefilor de secție au spus: «Noi așteptăm cererile de voluntariat până mâine», fără explicații, fără consultări cu medicii rezidenți, fără să li se explice ce li se modifică.”

Presiuni și acuzații în rândul medicilor rezidenți

„Tot ce pot să vă zic este că li s-a transmis, de exemplu, unor medici rezidenți li s-a transmis să-și caute alt centru de pregătire dacă nu le convine această situație. Din păcate, motivul șantajului, cu ghilimelele de rigoare, al profesorilor universitari, este: «Cu mine vei da examenul de specialitate, ai grijă ce alegeri faci. Trebuie să închei acest contract de voluntariat că așa vine de la centru, ai grijă ce alegeri faci, cu mine vei da examenul de specialitate, oriunde te duci în țara asta nu vei lua examenul de specialitate pentru că noi toți ne cunoaștem între noi», genul acesta de amenințări. Fără examen de specialitate, un medic rezident nu mai poate profesa niciodată.”

Poziția medicilor rezidenți

Milla Georgiana, medic rezident de an 3 la Sănătate Publică și Management și ambasador al Societății Multidisciplinare a Medicilor Rezidenți atrage atenția asupra necesității plății gărzilor, cu respectarea siguranței pacienților și timpului de odihnă al medicilor.

„În poziția mea atât ca medic rezident, cât și ca ambasador SMMR, este ca orice activitate de gardă să fie voluntară în mod real, corect remunerată și să nu afecteze siguranța pacientului sau timpul de odihnă al medicilor. Deficitul de personal nu poate fi rezolvat doar prin suprasolicitarea rezidenților. Este important ca gărzile să fie clar reglementate și corect remunerate.

Mai mulți medici rezidenți din spital mi-au semnalat că spitalul le cere prin presiune să semneze până la 1 iulie cererile de voluntariat pentru gărzi, practic lor li se impune să presteze muncă suplimentară dar fără plată. Documentul este folosit ca instrument pentru a obține forța de muncă gratuită”, a declarat Georgiana Milla pentru News.ro.