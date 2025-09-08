Cum l-a prins SRI pe fostul șef al serviciului de informații din Moldova care vindea Belarusului secrete de stat ale României

SRI a colaborat cu serviciile secrete din patru țări pentru a-l prinde pe fostul șef al serviciului de informații din Moldova care vindea Belarusului secrete de stat din România.

Serviciul Român de Informații (SRI) a colaborat cu omologii săi din Cehia, Polonia și Ungaria, iar în faza finală a investigației și cu cei din Republica Moldova, pentru a-l prinde pe fostul șef al serviciului de informații de la Chișinău care a vândut Belarusului secrete de stat din România, se arată într-un comunicat transmis luni de SRI.

”În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, informează SRI.

Spionul se întâlnea la Budapesta cu KGB-ul belarus pentru a vinde secrete de stat din România

Potrivit sursei citate, ”activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova”.

SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale, a mai spus cel mai important serviciu secret al României.

DIICOT a anunțat luni că l-a reținut pe bărbatul de 47 de ani pentru trădare, iar din informațiile procurorilor reiese că fostul șef al serviciului de informații moldovean se întâlnea la Budapesta cu spionii ”KGB”-ului belarus care îl plăteau pentru secrete de stat din România.

