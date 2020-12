S-au redeschis piețele acoperite, dar mulţi nu respectă regulile: „Pune, bre, masca aia la gură, că te filmează!”

În prima zi de funcţionare a pieţelor acoperite, după aproape o lună de pauză, mulţi au dat dovadă că n-au devenit mai responsabili.

Nemulţumiţi că restricţiile le-au împuţinat clienţii, comercianţii continuă să-şi rişte sănătatea.

Se protejează corect doar atunci când vine controlul ori ştiu că sunt filmaţi. Iar când scapa de ochii paznicilor, unii clienţi abandonează şi ei masca şi iau la gustat tot ce prind.

Câţiva oameni-paianjen montează panouri, la 10 metri deasupra grămezilor de cartofi şi verdeaţă. Acoperişul pieţei Dacia din Braşov este fixat la loc, potrivit noii decizii oficiale. Fix când vânzătorii făcuseră, spune ei, mari investiţii, în corturi de interior.



„Am dat banii pe plexic şi am făcut acoperiş. Bine, îl am în dulap şi pe ăsta, n-am mai făcut şi aici. Am cheltuit până acum, da, am dat 300 de lei pe plexicurile astea” spune un comerciant.

Revenirea la forma iniţială îi va readuce la standuri pe cei mai sensibili. De pildă, titulara unei tarabe. De 40 de ani vine în Braşov. Pe frigul ăsta, curent mai ales, a rămas acasă.

Citește și Ordinul privind redeschiderea pieţelor în interior a apărut în Monitorul Oficial

Piaţa IRA din Cluj Napoca a funcţionat până azi fără pereţi laterali. Au fost instalaţi la loc încă din zori, dar la prânz erau înăuntru numai câţiva cumpărători stingheri, vânzătorii şi... ecoul.

„După ce ne-a luat geamurile jos şi am rămas fără geamuri, lumea n-a mai venit. Uitaţi, aşa e toată ziua. Gol!” spune un vânzător.

„Ne îmbolnăveam dacă veneam şi stăteam o zi întreagă aici. Vă daţi seama, mai ales care avem mesele aici, chiar lângă geam” explică altcineva

Şi magazinele cu brânză şi carne arata ca-n pozele de acum peste 30 de ani. „Înainte a mers bine, aveam vânzări, dar acum au scăzut foarte tare” spune o femeie.

Şi în Bucureşti, vânzătorii au revenit cu picioarele pe pământ.

A şi nins, în cele 3 săptămâni, cât timp o sută de tarabe ale Pieţei Progresu au stat cocoţate pe acoperiş. E de fapt parcarea pieţei interioare de dedesubt, aflată la nivelul etajului al treilea al blocurilor din jur. Negustorii au stat zgribuliţi, pentru că vântul sufla ca în câmp deschis. Şi a măturat şi clienţii, mulţumiţi că, în sfârşit, îşi pot face târguielile la căldură.

Reporter: -Ati venit şi când era piaţa aici sus?

Cumpărător: -Nu. N-am avut timp.

Reporter: -Sau de frig?

Cumpărător: -Si frigul, şi covidul...

În piaţa Obor, rulourile care au asigurat ventilaţia în toate direcţiile au fost coborâte la loc. Unii au prins ultima şansă să intre prin pereţi. „Unde vă băgaţi? Cum vedeţi un pic de spaţiu, gata! Cum vedeţi că deschide omul, gata, călare pe el! Cum sunt găinile alea...” spune un vânzător nemulțumit.

La prima vedere, destui români n-au înţeles nimic din lecţia care a durat aproape o lună. Nu poartă măşti medicale, ci semimăști tehnice, pentru manichiuriştii şi bijutierii. Clienţii le ţin şi ei sub nas ori le lasă de tot ca să guste diverse. Şi mai grăitoare sunt dialogurile din spatele camerei.

-Hei, pune masca aia la gură!

-Bre, n-auzi? Pune, bre, masca aia la gură, că te filmează oamenii!

-El e atent acolo, îţi dai seama, e pe meseria lui...

Practic, regulile sunt respectate doar când poliţia sau administratorii stau permanent cu ochii pe cei dinăuntru. Dacă am câştigat ceva în restricţii, la nivel de mentalitate vom vedea în cifrele privind noile cazuri, din următoarele săptămâni.