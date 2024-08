Rusia continuă să piardă teren în regiunea Kursk. Rus capturat: „Mamă, am fost luat prizonier. Am fost abandonați”

Dar, guvernatorul i-a transmis că forțele ucrainene controlează deja 28 de sate doar în regiunea Kursk. Rusia a evacuat până acum peste 120.000 de oameni de acolo, și încă 11.000 din regiunea învecinată, Belgorod.

La o săptămână de când au pornit invazia surpriză în Rusia, forțele ucrainene au avansat 30 de kilometri în regiunea Kursk și au chiar „inițiativa pe câmpul de luptă”, conform analizei Institutului pentru Studiul Războiului.

Continuă să apară pe rețelele de socializare și imagini cu numărul uriaș de soldați ruși capturați, cei mai mulți recruți fără experiență de luptă. Atât de mulți prizonieri încât pare să fie o problemă preluarea acestora și trimiterea lor în Ucraina sub pază.

Rus capturat: „Mamă, bună, sunt eu, Vlad, fiul tău. Am fost luat prizonier. Am fost abandonați. Nu am avut sprijin, nu am avut nimic. Trei (din unitatea mea) au scăpat, opt au supraviețuit, restul au murit. Comandantului de pluton nu i-a păsat deloc. Nu a încercat să reia comunicațiile, să contacteze, să facă ceva...”

Analiștii consideră că ucrainenii urmăresc să le arate aliaților occidentali că forțele Kievului încă sunt capabile să desfășoare operațiuni militare majore.

Michael Clarke, analist Sky News: „Sunt sigur că fac asta pentru a încerca să inverseze percepția conform căreia pierd războiul, încet. Au lansat această ofensivă pentru a le da rușilor un motiv de îngrijorare, și pentru a crea o enclavă în interiorul Rusiei, să-i silească pe ruși să disloce trupe de pe alte fronturi, pentru a se ocupa de acesată enclavă, și sunt sigur că ucrainenii speră că pot reduce presiunea de pe alte fronturi, dacă reușesc să mențină această enclavă pentru o vreme, câteva săptămâni, poate o lună”.

Vladimir Putin: „Principala sarcină a Ministerului Apărării este să elimine, să alunge inamicul de pe teritoriile noastre și, împreună cu serviciul de grăniceri, să asigure o acoperire fiabilă a frontierei de stat.Se pare că inamicul încearcă să își îmbunătățească pozițiile de negociere pentru viitor. Însă despre ce fel de negocieri putem vorbi cu oameni care lansează atacuri nediscriminatorii asupra civililor, asupra infrastructurii civile și încearcă să creeze amenințări la adresa instalațiilor de energie nucleară?”

La fel că în regiunea Kursk, și părți din Belgorod, au fost evacuate în această dimineață. Guvernatorul regional a pretins că cel puțin două localități erau sub atacurile ucrainenilor.

Nikolai Volobuev, șeful districtului Belovo din regiunea Kursk: „Din păcate, evenimentele produse de grupurile de sabotaj și recunoaștere care au intrat ieri pe teritoriul nostru au creat multă panică. În prezent, situația este stabilă, dar tensionată. Este important să nu vă panicaţi. Cei care doresc să părăsească districtul în mod voluntar, o pot face”.

Televiziunea rusa difuzat imagini cu refugiați care primesc ajutoare în orașul Kursk.

Refugiat: „Abia am ajuns. Lăsăți-mă să-mi revin. Uite aici am fost lovit de schije. Mășina noastră a fost aruncată în aer”.

Pe de altă parte, noaptea trecută, a izbucnit un incendiu la turnul de răcire al centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, aflată sub control rusesc. Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc pentru focul, care între timp a fost stins.

„În prezent, radiațiile sunt în limitele normale”, a declarat președintele Zelenski.

