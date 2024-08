„Pedeapsa va veni!” Reuniune a miniştrilor de Externe în Arabia Saudită în contextul unui război între Iran și Israel

Atacul vine în contextul în care Israelul așteaptă, în tensiune, represalii din partea Iranului. „Această așteptare face parte din luptă.” - spune șeful Hezbollah.

Între timp, la cererea Teheranului, miercuri va fi organizată în Arabia Saudită o reuniune a miniştrilor de Externe din cele 57 de state musulmane. Este posibil ca unele țări, precum Iordania și Egiptul, să pledeze pentru reținere și calm.

„Mai devreme sau mai târziu, pedeapsa va veni!” - titra marți unul dintre cele mai mari ziare din Liban, susținător al grupării Hezbollah. Cuvintele au fost așezate alături de o fotografie cu orașul israelian Tel Aviv.

Un mesaj a venit și din partea liderului Hezbollah.

Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah: „Astăzi, întreg Israelul, și asta poate pentru prima dată, este în alertă - de la sud la nord și până în mijlocul țării. Drept urmare, israelienii vor să pună capăt odată acestei situații. Dar toată această așteptare face parte din luptă."



Hezbollah a lansat marți mai multe rachete și drone în nordul Israelului, rănind cinci persoane. Gruparea teroristă susține că atacul nu face parte din represaliile pregătite după asasinarea de către israelieni a unuia dintre comandanții săi militari.

Antony Blinken, secretar de stat al SUA: „Toată lumea din regiune ar trebui să înțeleagă că alte atacuri nu fac decât să perpetueze conflictul, instabilitatea și insecuritatea pentru toată lumea. Alte atacuri nu ar face decât să crească riscul unui deznodământ periculos pe care nimeni nu-l poate prevedea și nimeni nu-l poate controla pe deplin."



Potrivit celor de la Axios, Serviciile de Informaţii Americane iau în calcul scenariul unei riposte în doi timpi - un atac din partea Hezbollah şi altul lansat de Iran.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: „Cu fiecare zi care trece, noi suntem tot mai pregătiți – atât în ​​apărare, cât și în capabilitățile de atac."

Ehud Barak, fost prim-ministru israelian: „Se poate întâmpla în următoarele zile ori săptămâni. E imposibil de prevăzut momentul. Ce va urma după represaliile iraniene depinde de urmările acestor atacuri. Dacă vor fi uciși numeroși israelieni, asta ar putea antrena încă o ripostă din partea noastra și deci risc crescut de izbucnire a unui război regional."



Pe de altă parte, presa israeliană susține că bomba care l-a ucis pe liderul Hamas într-o casă de oaspeţi din Teheran a fost pusă acolo de doi agenţi recrutaţi de Mossad. Aceștia ar face parte din Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice. In plus, dispozitivul ar fi fost plasat cu doar câteva ore înainte să fie detonat, nu în urmă cu mai multe luni, așa cum scria publicația americană The New York Times.



Între timp, gruparea Hamas are un nou lider - pe Yahya Sinwar, considerat organizatorul atacului din 7 octombrie din Israel. În vârstă de 61 de ani, a fost ales șeful militanților Hamas din Fâșia Gaza în 2017, după ce îşi câştigase renumele de inamic dur al Israelului. El şi-a petrecut aproape jumătate din viaţă în închisorile israeliene. Potrivit Serviciilor Secrete din Israel, acum s-ar afla în ascunzători, prin tunelurile din Fâșia Gaza.

