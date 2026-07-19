Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

O rupere de nori în Munții Bucegi a provocat viituri care au inundat DN1 în Bușteni. Pârâul Jepi a ieșit din matcă, iar torenții au adus bușteni, pietre și nisip pe șosea.

autor
Aura Trif

O rupere de nori a blocat, duminică după amiază, staţiunea Buşteni de pe Valea Prahovei.

„A fost sus rupere de nori. Pe toate văile s-a acumulat apa şi a venit pe firul văii Jepilor A crescut nivelul apei în pârâul Jepi, s-a blocat un pod chiar unde este telecabina Buşeni, s-a blocat cu buşteni, că prima dată vin buşteni şi bolovani ş nisip şi tot ce însemană prîul Jepi se scurge pe DN1”, a declarat pentru News.ro fostul primar al staţiunii Buşteni, Mircea Corbu.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova informează că o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi primeşte jutor medical într-o ambulanţă.

Potrivit instituției, ploile torențiale au creat probleme în mai multe zone din Bușteni, pompierii intervenind pentru sprijinirea populației afectate de acumulările de apă și pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condițiile în care precipitațiile abundente au provocat acumulări importante de apă pe mai multe străzi din stațiune.

Citește și
Alertă în județul Tulcea. Populația avertizată cu un mesaj RO-ALERT, după ce radarul MAPN a detectat ”o țintă aeriană”

La ora transmiterii acestei știri, intervențiile sunt în desfășurare.

Un cartier este izolat

Cel puţin un cartier din oraş, cel din zona telecabinei, este izolat şi nu se poate ajunge în zona centrală a oraşului. Mircea Corbu subliniază că cel mai probabil va fi „o zi lungă” pentru autorităţile locale, pentru că se anunţă noi ploi la altitudini mari.

”La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drumuri inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, şi să respecte recomandările autorităţilor şi ale forţelor de intervenţie.

Pentru situaţiile care pun în pericol viaţa, integritatea persoanelor sau bunurile, cetăţenii sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Cod portocaliu de vreme rea

Mai multe județe din Moldova și Transilvania sunt vizate duminică de un cod portocaliu de furtuni violente, cu averse torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni, potrivit unei avertizări transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, Carpații Orientali și Meridionali sunt vizate duminică, până la ora 19, de un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...5 cm) și frecvente descărcări electrice, conform unei avertizări ANM. 

Gard virtual instalat de autoritățile din Australia, pentru a ține animalele sălbatice departe de șosele

Sursa: News.ro

Etichete: furtuna, viituri, busteni, inundatii, bucegi, prahova, ploi,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Mai urmărită decât meciul! Iubita lui Kylian Mbappe a atras toate privirile la Franța – Anglia
GALERIE FOTO | Mai urmărită decât meciul! Iubita lui Kylian Mbappe a atras toate privirile la Franța – Anglia
Citește și...
Știri Actuale
Cod portocaliu de inundații în 6 județe și cod galben în 22 de județe până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis duminică avertizări hidrologice Cod portocaliu şi Cod galben, valabile până luni la ora 12:00 pe râuri din zonele montane, nordul şi estul ţării.
Știri Actuale
Inundații, acoperișuri smulse de vânt și zeci de turiști blocați. Fenomene meteo extreme cuprind azi întreaga țară

În unele zone din țară, vremea a schimbat foaia și a făcut ravagii. Străzile dintr-o comună din Suceava s-au inundat sâmbătă seară, iar vântul puternic a smuls acoperișul unei case din Maramureș.
Stiri externe
Ploi istorice în Texas. Două persoane au murit în urma inundațiilor record

Ploile torenţiale au provocat moartea a două persoane în Texas, după ce apele revărsate le-au luat prin surprindere în propriile vehicule. 

Recomandări
Știri Actuale
Alertă în județul Tulcea. Populația avertizată cu un mesaj RO-ALERT, după ce radarul MAPN a detectat ”o țintă aeriană”

Ministerul Apărării Naţionale a anunțat, duminică, faptul că sistemul său de supraveghere radar a detectat în ziua de 19 iulie, ora 13.19, ”o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 15 km est de localitatea Vâlcove, Ucraina”.

Stiri externe
Rusia a lansat unul dintre cele mai agresive atacuri cu rachete balistice de până acum, în războiul cu Ucraina

Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu rachete balistice împotriva Ucrainei de la declanșarea invaziei sale pe scară largă, în urmă cu mai bine de patru ani.

Știri Actuale
Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

O rupere de nori în Munții Bucegi a provocat viituri care au inundat DN1 în Bușteni. Pârâul Jepi a ieșit din matcă, iar torenții au adus bușteni, pietre și nisip pe șosea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Iulie 2026

02:05:25

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 13 | Sănătatea inimii vara: prevenirea riscului de complicații cardiovasculare

26:30

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

MARCA anunță: trei jucători se luptă pentru Balonul de Aur!

Sport

OUT! Pierdere grea pentru Dinamo înainte de meciul cu Petrolul