Rupere de nori în stațiunea Bușteni. Viitura a măturat tot în cale și a blocat circulația pe DN1. VIDEO

Potrivit instituției, ploile torențiale au creat probleme în mai multe zone din Bușteni, pompierii intervenind pentru sprijinirea populației afectate de acumulările de apă și pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condițiile în care precipitațiile abundente au provocat acumulări importante de apă pe mai multe străzi din stațiune.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova informează că o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de o viitură la intrarea în Buşteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată iniţial de un cetăţean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia şi primeşte jutor medical într-o ambulanţă.

„A fost sus rupere de nori. Pe toate văile s-a acumulat apa şi a venit pe firul văii Jepilor A crescut nivelul apei în pârâul Jepi, s-a blocat un pod chiar unde este telecabina Buşeni, s-a blocat cu buşteni, că prima dată vin buşteni şi bolovani ş nisip şi tot ce însemană prîul Jepi se scurge pe DN1”, a declarat pentru News.ro fostul primar al staţiunii Buşteni, Mircea Corbu.

Un cartier este izolat

Cel puţin un cartier din oraş, cel din zona telecabinei, este izolat şi nu se poate ajunge în zona centrală a oraşului. Mircea Corbu subliniază că cel mai probabil va fi „o zi lungă” pentru autorităţile locale, pentru că se anunţă noi ploi la altitudini mari.

”La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drumuri inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, şi să respecte recomandările autorităţilor şi ale forţelor de intervenţie.

Pentru situaţiile care pun în pericol viaţa, integritatea persoanelor sau bunurile, cetăţenii sunt rugaţi să apeleze numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Cod portocaliu de vreme rea

Mai multe județe din Moldova și Transilvania sunt vizate duminică de un cod portocaliu de furtuni violente, cu averse torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni, potrivit unei avertizări transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).