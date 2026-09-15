Anumitor brânzeturi, blănuri de animale, vapoare cu motor, produse pe bază de hârtie sau oţel li s-a impus o suprataxă de 50% la intrarea în Statele Unite, scrie News.ro.

Invers, mărfuri cărora li s-a impus această suprataxă sunt de-acum scutite - hârtia igienică, cimentul sau whiskyul îmbutelitat la peste patru litri.

Aceste schimbări au fost anunţate săptămâna trecută, după ce Canada a impus taxe vamale unor produse americane, ca răspuns la suprataxe impuse anterior de către Washington.

Canada are o mare dependență economică față de SUA

Deranjat de faptul că Ottawa a ripostat, Guvernul american a ameninţat să interzică importul anumitor produse canadiene - începând de la 29 septembrie.

Lista include băuturi alcoolice, zerul şi motociclete mari de peste 800 de centimetri cubi.

Economia canadiană, care se învecinează cu prima piaţă mondială, a dezvoltat de zeci de ani o mare dependenţă faţă de Statele Unite, în care îşi trimite aproape trei sferturi dintre exporturi.