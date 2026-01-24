Potrivit companiei, defecțiunea afectează toate canalele prin care utilizatorii pot cumpăra rovinieta. Astfel, aceasta nu poate fi achiziționată nici prin SMS, nici prin platformele online și nici din benzinării. Informația a fost transmisă printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a CNAIR, transmite Agerpres.

Reprezentanții companiei precizează că echipele tehnice lucrează pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil și dau asigurări că publicul va fi informat imediat ce sistemul va redeveni funcțional.

În același timp, CNAIR reamintește șoferilor că legislația permite achiziționarea rovinietei până la ora 24.00 a zilei în care se circulă pe rețeaua națională de drumuri, chiar dacă aceasta nu a putut fi cumpărată înainte de plecarea la drum din cauza problemelor tehnice.

