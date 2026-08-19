Regia mai spune că în contractul colectiv a fost introdus un articol care prevede, teoretic, acordarea acestei forme de recompensare a angajaților care contribuie, colectiv, la rezultate excepționale și menționează că a înregistrat an de an profit și varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 milioane de lei sub formă de taxe, contribuții și impozite, potrivit News.ro.

Romsilva vine cu o reacție oficială, în urma acuzațiilor lansate de ministrul mediului, apelor și pădurilor privitoare la introducerea unui articol în noul Contract Colectiv de Muncă, arătând că Regia negociază cu partenerii sociali Contractul Colectiv de Muncă, fiind modificate, introduse sau eliminate clauze contractuale.

„De exemplu, la inițiativa directorului general, Jean Vișan, a fost eliminat bonusul de pensionare, de până la 10 salarii, care era obligatoriu prin Contractul Colectiv de Muncă. Articolul 137 (2), la care face referire ministrul mediului, apelor și pădurilor, prevede posibilitatea acordării unor prime colective, în situații excepționale, când indicatorii din bugetul anual aprobat sunt depășiți. Prevederea este legală și nu se aplică automat”, precizează Romsilva.

Romsilva spune că nu a acordat prime din 2023 până în prezent

Regia Națională a Pădurilor mai arată că „nu a acordat prime individuale sau colective din anul 2023 până în prezent, iar în bugetul propus pentru acest an, acestea nu sunt prevăzute”.

„În anii 2021 și 2022, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a acordat, în mod excepțional, prime angajaților, în urma unor rezultate deosebite. De exemplu, în anul 2021, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat o creștere a veniturilor cu 255 milioane lei și a profitului cu 35,6% față de bugetul anual aprobat. În anul 2022, Romsilva a înregistrat o majorare a veniturilor cu peste 740 milioane lei și a profitului brut cu 806% față de bugetul anual aprobat. Având în vedere că la aceste rezultate au contribuit toți angajații, conducerea de atunci a Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva a decis premierea tuturor angajaților. Cu toate acestea, Curtea de Conturi, în raportul de audit de conformitate nr. 36270/21.05.2025, a considerat că aceste prime au fost acordate în afara Contractului Colectiv de Muncă, în lipsa unei prevederi clare în acest sens”, se precizează în comunicat.

Pentru a întregi cadrul acordării primelor în urma negocierilor, a fost introdus articolul 137 (2), care prevede, teoretic, acordarea acestei forme de recompensare a angajaților care contribuie, colectiv, la rezultate excepționale, mai explică Romsilva.

„De asemenea, precizăm că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat an de an profit, varsă anual la bugetul de stat aproximativ 900 milioane de lei sub formă de taxe, contribuții și impozite, în condițiile în care regia nu este finanțată de la buget, iar o parte din venituri sunt realizate din servicii silvice acordate proprietarilor privați de păduri”, se mai menționează în comunicat.

Diana Buzoianu acuză o nouă neregulă la Romsilva

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a dezvăluit, miercuri, o nouă neregulă descoperită în Contractul Colectiv de Muncă semnat de conducerea Romsilva, și anume premierea colectivă, despre care spune că contravine flagrant recomandărilor făcute de Curtea de Conturi. Tot conducerea Romsilva s-a obligat, prin același Contract Colectiv de Muncă, să asigure mașini ale instituției pentru protestele organizate de Federația sindicală Silva, mai spune ministrul.