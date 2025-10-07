Românii vânează tot mai atent ofertele: „Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu”

Românii își calculează tot mai atent cumpărăturile, dar nu renunță la calitate. Într-un interviu acordat pentru E-Plan, Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully, explică cum inflația și digitalizarea rescriu regulile retailului.

„Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”, spune Cătălin Pațachia. „Consumatorii verifică ofertele mai multor magazine înainte de a cumpăra. Este un prim efect al acestor creșteri de prețuri.”

Shopfully, prezentă în peste 30 de țări, funcționează ca un agregator digital de oferte și cataloage. Platforma conectează retailerii cu publicul lor prin aplicații mobile ce adună într-un singur loc promoțiile marilor magazine, cardurile de fidelitate și chiar listele de cumpărături.

„Userul intră acolo și găsește pe categorii de interes cataloage, oferte ale magazinelor – toate puse în același loc”, explică Pațachia.

Prețul – primul criteriu, dar nu singurul

Inflația i-a făcut pe români mai sensibili la preț, dar nu dispuși să sacrifice calitatea.

„Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu. Oamenii caută totuși calitate. Nu se îndreaptă către cele mai ieftine produse, ci încearcă să găsească produsul preferat la un preț cât mai bun pentru ei”

Totuși, dorința de economisire produce mișcări vizibile în piață. Circa 30 % dintre consumatori și-au schimbat brandul sub o formă sau alta, fie că vorbim de FMCG, fie de alte domenii”, afirmă Pațachia. În supermarketuri se observă și o creștere a produselor marca proprie.

De la cataloage pe hârtie la aplicații mobile

Digitalizarea transformă radical modul în care românii se raportează la cumpărături. În plus, apare un fenomen hibrid tot mai răspândit: Research Online – Purchase Offline. „Peste 70 % dintre utilizatori caută produsele online, dar achiziția are loc în magazinul fizic”, spune Pațachia.

Deși România se află pe ultimele locuri în Europa la digitalizare, Pațachia consideră că românii nu sunt reticenți când vine vorba de tehnologie, ci „mai degrabă conservatori”.

Adoptarea noilor instrumente tehnologice se face treptat, pe măsură ce consumatorii capătă încredere. “La fel s-a întâmplat și cu cataloagele de oferte, care au trecut din cutia poștală în aplicațiile mobile”, amintește Pațachia.

Deschidere către AI și personalizare

Tendințele recente arată că românii sunt mai dispuși decât alte națiuni să ofere date despre preferințele lor de cumpărare în schimbul unor beneficii concrete.

Shopfully explorează deja soluții de inteligență artificială și realitate augmentată pentru a îmbunătăți experiența de shopping: „Au apărut primele tool-uri de AI care îți pot arăta cum arată o haină pe tine sau cum s-ar vedea culoarea pereților înainte de renovare.”

Retailul viitorului: digital, omnicanal și centrat pe experiență

Într-o piață din ce în ce mai competitivă, retailerii tradiționali trebuie să-și adapteze rapid strategiile. „Un retailer ar trebui, în primul rând, să-și țină consumatorii informați, prin transmiterea constantă a ofertelor și a experiențelor pe care le pot avea în magazin. Dar toate acestea se pot face doar prin comunicare digitală. Retailerii trebuie să folosească o multitudine de canale digitale pentru a-și comunica ofertele către consumatori relevanți. Practic, digitalul este un must în momentul de față”, spune Pațachia.

În plus, cumpărătorii devin tot mai exigenți în privința serviciilor post-vânzare. „Returul trebuie să fie cât mai facil, pentru a transmite încredere și pentru a-l face pe client mai deschis să cumpere online”, conchide el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













