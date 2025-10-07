Românii vânează tot mai atent ofertele: „Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu”

ePlan
07-10-2025 | 12:45
×
Codul embed a fost copiat

Românii își calculează tot mai atent cumpărăturile, dar nu renunță la calitate. Într-un interviu acordat pentru E-Plan, Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully, explică cum inflația și digitalizarea rescriu regulile retailului.

autor
Stirileprotv

„Acum, mai mult ca oricând, oamenii sunt în căutare de oferte”, spune Cătălin Pațachia. „Consumatorii verifică ofertele mai multor magazine înainte de a cumpăra. Este un prim efect al acestor creșteri de prețuri.”

Shopfully, prezentă în peste 30 de țări, funcționează ca un agregator digital de oferte și cataloage. Platforma conectează retailerii cu publicul lor prin aplicații mobile ce adună într-un singur loc promoțiile marilor magazine, cardurile de fidelitate și chiar listele de cumpărături.

„Userul intră acolo și găsește pe categorii de interes cataloage, oferte ale magazinelor – toate puse în același loc”, explică Pațachia.

Prețul – primul criteriu, dar nu singurul

Inflația i-a făcut pe români mai sensibili la preț, dar nu dispuși să sacrifice calitatea.

Citește și
eplan
Cum să folosești algoritmii și social media pentru succesul unui magazin online

„Prețul contează, dar nu cu orice sacrificiu. Oamenii caută totuși calitate. Nu se îndreaptă către cele mai ieftine produse, ci încearcă să găsească produsul preferat la un preț cât mai bun pentru ei”

Totuși, dorința de economisire produce mișcări vizibile în piață. Circa 30 % dintre consumatori și-au schimbat brandul sub o formă sau alta, fie că vorbim de FMCG, fie de alte domenii”, afirmă Pațachia. În supermarketuri se observă și o creștere a produselor marca proprie.

De la cataloage pe hârtie la aplicații mobile

Digitalizarea transformă radical modul în care românii se raportează la cumpărături. În plus, apare un fenomen hibrid tot mai răspândit: Research Online – Purchase Offline. „Peste 70 % dintre utilizatori caută produsele online, dar achiziția are loc în magazinul fizic”, spune Pațachia.

Deși România se află pe ultimele locuri în Europa la digitalizare, Pațachia consideră că românii nu sunt reticenți când vine vorba de tehnologie, ci „mai degrabă conservatori”.

Adoptarea noilor instrumente tehnologice se face treptat, pe măsură ce consumatorii capătă încredere. “La fel s-a întâmplat și cu cataloagele de oferte, care au trecut din cutia poștală în aplicațiile mobile”, amintește Pațachia.

Deschidere către AI și personalizare

Tendințele recente arată că românii sunt mai dispuși decât alte națiuni să ofere date despre preferințele lor de cumpărare în schimbul unor beneficii concrete.

Shopfully explorează deja soluții de inteligență artificială și realitate augmentată pentru a îmbunătăți experiența de shopping: „Au apărut primele tool-uri de AI care îți pot arăta cum arată o haină pe tine sau cum s-ar vedea culoarea pereților înainte de renovare.”

Retailul viitorului: digital, omnicanal și centrat pe experiență

Într-o piață din ce în ce mai competitivă, retailerii tradiționali trebuie să-și adapteze rapid strategiile. „Un retailer ar trebui, în primul rând, să-și țină consumatorii informați, prin transmiterea constantă a ofertelor și a experiențelor pe care le pot avea în magazin. Dar toate acestea se pot face doar prin comunicare digitală. Retailerii trebuie să folosească o multitudine de canale digitale pentru a-și comunica ofertele către consumatori relevanți. Practic, digitalul este un must în momentul de față”, spune Pațachia.

În plus, cumpărătorii devin tot mai exigenți în privința serviciilor post-vânzare. „Returul trebuie să fie cât mai facil, pentru a transmite încredere și pentru a-l face pe client mai deschis să cumpere online”, conchide el.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: oferte, eplan, digital, cumparaturi, cumparaturi online,

Dată publicare: 07-10-2025 12:36

Articol recomandat de sport.ro
Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate
Gică Hagi, gata să semneze! Negocieri intense cu un club din străinătate
Citește și...
Cum îți poate transforma AI-ul și tracking-ul performanța e-commerce-ului tău
ePlan
Cum îți poate transforma AI-ul și tracking-ul performanța e-commerce-ului tău

Într-un nou episod din ePlan, Andrei Radu a discutat cu Liviu Taloi, Data Insights Manager la DWF, despre cum tracking-ul corect și utilizarea inteligentă a datelor pot propulsa un business de e-commerce.

Cum să folosești algoritmii și social media pentru succesul unui magazin online
ePlan
Cum să folosești algoritmii și social media pentru succesul unui magazin online

În cadrul emisiunii ePlan, Andrei Radu a discutat cu Alexandru Negrea, expert și consultant în social media, despre impactul algoritmilor, rolul conținutului de calitate și strategiile prin care magazinele online pot obține rezultate profitabile.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate Călărași, Constanța și Ialomița
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate Călărași, Constanța și Ialomița

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.  

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate
Stiri actuale
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate

Marea Neagră devine săptămâna aceasta un teatru de război. Participanți sunt 800 de militari din România și alte 12 țări NATO, care intervin cu zece nave de război și patru avioane F-16.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28