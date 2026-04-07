În trimestrul IV din 2025, o gospodărie din România a avut venituri medii lunare de aproximativ 9454 lei și 3804 lei pe o persoană.

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,3%, iar cele pe o persoană cu 11,1%.

Taxele depășesc cheltuielile pentru mâncare

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 8.075 lei pe o gospodărie (3.249 lei pe o persoană) şi au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 4 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul III 2025.

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11%, iar cele pe o persoană au crescut cu 11,7%.

Românii au cheltuit în medie:

2711 lei/lună pentru impozite, contribuții și taxe

pentru impozite, contribuții și taxe aproximativ 1555 lei/lună pentru alimente și băuturi nealcoolice

pentru alimente și băuturi nealcoolice 1835 lei/lună pentru mărfuri nealimentare

pentru mărfuri nealimentare 1249 lei/lună pentru servicii

În total, taxele și contribuțiile reprezintă 33,6% din cheltuielile unei gospodării.

În același timp, consumul total (toate cheltuielile de zi cu zi) reprezintă aproape 60% din bugetul gospodăriilor.

INS menţionează că mediul de rezidenţă evidenţiază diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.144 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.825 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 36,8%, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 10,9%, de 4,0 ori mai mare decât în mediul urban.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populaţiei a fost înregistrat la cheltuielile pentru educaţie de numai 26 lei pe o gospodărie (0,5% din cheltuielile totale de consum medii lunare).