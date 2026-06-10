Creșterea vânzărilor de pastă de dinți și de periuțe este confirmată și de retaileri.

De frica stomatologului sau pentru că își doresc un zâmbet perfect, tot mai mulți au făcut loc în coșul de cumpărături pentru pasta de dinți, ața dentară, periuțele noi și apa de gură.

Românii investesc în prevenție

Băiat: „Am o igienă cât mai ok și să merg la dentist cât mai rar. Mă face să zâmbesc mai mult, mai vesel și cu mai multă încredere în mine."

Femeie: „Încerc să mă spăl dimineața, seara. E foarte important să ai o dantură frumoasă."

Potrivit celor mai recente date Euromonitor, o companie globală de cercetare de piață și analiză a datelor, anul trecut am cheltuit peste 800 milioane de lei doar pentru produsele de igienă orală. În top sunt pasta și periuțele de dinți, apa de gură și produsele pentru îngrijirea protezelor dentare. Față de anul precedent, cea mai mare creștere a fost în cazul aței dentare.

Bărbat: „Am fost la dentist și mi-au zis: Folosiți ață dentară? Zic: Eu nu, dar soția da. În consecință, am început și eu."

Și potrivit unui retailer online, în primele cinci luni ale acestui an, cererea pentru produse de îngrijire orală a crescut cu 16 procente prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Un avânt puternic a luat și segmentul dedicat copiilor.

Cererea continuă să crească

Bogdan Culic, președintele Colegiului Medicilor Cluj: „Este îmbucurător. La ora actuală se insistă prin programe de profilaxie naționale asupra educației sanitare privind igiena orală la nivelul copiilor."

Cu toate acestea, vizitele românilor la dentist sunt în continuare rare, arată datele celui mai recent studiu făcut de Colegiul Medicilor Stomatologi.

Corespondent PROTV: „Doar 1 din 5 români merge la dentist măcar o dată pe an, de multe ori, abia atunci când apare o urgență. Cei mai mulți se confruntă cu probleme legate de carii, parodontoză sau lipsa unui dinte."

Magdalena Crișan, medic stomatolog: „Faptul că au amânat mult timp și nu au făcut prevenție, se gândesc că va fi un buget foarte mare care trebuie cheltuit, de aceea insistăm foarte mult pe prevenție."

Potrivit estimărilor Euromonitor, piața igienei orale din România ar putea trece de 900 de milioane de lei în 2027.