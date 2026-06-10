Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii mai, seara, în jurul orei 23. În trafic, iubitul femeii claxona șoferul autoturismului din fața lui pe Calea Victoriei. Pe stradă, în aceeași zonă, erau mai multe persoane, printre care și un grup de bărbați care aveau pahare cu băutură în mâini și care au crezut că nervii bărbatului de la volan îi vizează. Supărat, unul dintre ei a aruncat conținutul paharului prin geamul deschis în mașină. Șoferul și iubita lui au coborât, iar scandalul a trecut rapid de la vorbe la lovituri. Totul a fost filmat cu un telefon mobil. Pietonul supărat a încercat să-l lovească pe șofer, însă acesta s-a ferit, iar pumnul a nimerit-o în plină figură pe iubita lui. Femeia a avut nevoie de 14 zile de îngrijiri medicale, pentru că nasul i-a fost fracturat. Agresorul are dosar penal pentru loviri și alte violențe și se află acum sub control judiciar.”