I-au transmis însă, că deocamdată, fără un program clar de guvernare și o listă concretă de miniștri, nu pot decide dacă vor vota sau nu cabinetul Tomac.

Eugen Tomac și-a început ziua cu o discuție cu Nicușor Dan, președintele României, care, potrivit unor surse politice, l-ar fi sfătuit să nu renunțe la mandatul primit și să continue discuțiile în ciuda negocierilor eșuate cu PNL, USR și UDMR.

La prânz, premierul desemnat a ajuns la Parlament, unde s-a întâlnit cu reprezentanții minorităților naționale. După ședință a declarat că a găsit susținere în rândul unor parlamentari, însă insuficientă pentru ca guvernul propus de el să treacă de votul Parlamentului.

Tocmai de aceea, Eugen Tomac și-a schimbat strategia.

Eugen Tomac, premierul desemnat: „Îmi doresc să deblocăm această situație tensionată și extrem de complicată în care ne aflăm. Sunt pregătit să găsim un compromis”.

Corespondent Știrile ProTV: „Compromisul invocat de Eugen Tomac se referă la o renegociere a portofoliilor din guvernul propus de el, în încercarea de a-i convinge pe cei din PNL, USR și UDMR să îl sprijine în Parlament. Toate cele trei formațiuni politice au anunțat încă de zilele trecute că nu vor vota guvernul lui Tomac. Chiar și așa, potrivit unor surse politice, premierul desemnat va mai discuta cu liderii partidelor”.

În lipsa unei majorități clare, fiecare vot obținut după negocieri poate face diferența între instalarea noului Guvern și o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Eugen Tomac: „Acolo unde există neclarități sau nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea. Tot ce pot să spun este că sunt în contact permanent cu toate partidele și îmi exprim încă o dată disponibilitatea de a discuta. Orice compromis poate fi analizat. Există nuanțe importante și de aceea îmi păstrez încrederea că putem găsi o soluție politică, pentru că este o responsabilitate comună”.

Duminică expiră cele 10 zile pe care Eugen Tomac le are la dispoziție pentru a depune lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament.

Potrivit unor surse politice, pe lista de miniștri au apărut două nume noi, Florin Duma ar urma să preia portofoliul Economiei, iar Carmen Moraru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.