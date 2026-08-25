Voucherul Materna este destinat achitării medicamentelor şi serviciilor medicale şi a fost introdus printr-o hotărâre a Consiliului General aprobată în 2018.

Conform proiectului, drepturile stabilite în baza HCGMB 120/2018 şi născute anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri vor rămâne valabile. Fondurile se vor asigura din bugetul Municipiului Bucureşti, prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala (DGASMB), in limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinaţie.

Potrivit referatului de aprobare, Programul Voucher Materna acordă femeilor gravide cu vârsta de peste 18 ani un sprijin financiar sub forma de tichete în valoare de 2.000 lei, în două tranşe, pentru achitarea medicamentelor şi serviciilor medicale, fără testarea veniturilor beneficiarei, cu condiţia să aibă domiciliul sau reşedinţa pe raza Municipiului Bucureşti de cel puţin şase luni.

Programul generează cheltuieli recurente de aproximativ 24 de milioane de lei anual, care "nu mai pot fi susţinute în contextul actual al constrângerilor bugetare" ale Municipiului Bucureşti, reiese din document.

Se menţionează totodată că la data de 31 iulie DGASMB înregistra întârzieri acumulate în valoare totală de peste 650 de milioane lei la programele de stimulente locale.

"Abrogarea programului este justificată de faptul ca serviciile medicale prenatale pe care Voucherul Materna le vizează sunt deja asigurate gratuit prin sistemul naţional de asigurări de sănătate pentru toate femeile gravide, indiferent dacă sunt sau nu asigurate", se mai arată în document.

Totodată, conform legislaţiei în vigoare, femeile gravide beneficiază, chiar şi în absenţa calităţii de asigurat, de următoarele servicii decontate integral de CNAS: consultaţii lunare, analize de laborator, ecografii obstetricale, monitorizarea lăuziei post-partum, servicii de urgenţă obstetricală, spitalizare şi tratamente complexe.