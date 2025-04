România va primi un model nou de sistem Patriot în schimbul celui donat Ucrainei. Ciolacu: „Deja am făcut plata”

Potrivit premierului, achiziția a fost deja contractată și plătită, asta în ciuda poziției exprimate de conducerea de la Casa Albă față de ajutorul acordat Ucrainei.

„Am contractat, am şi strâns banii. Avem toţi banii, am primit banii, deja am făcut plata. Mă bucur că ne vine un model nou”, a afirmat Marcel Ciolacu.



Sistemul de apărare antiaeriană Patriot, considerat cel mai avansat de până acum, este deținut de 20 de țări aliate. Armata Română a comandat șapte astfel de sisteme cu o valoare totală de 3,9 miliarde de dolari.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, la începutul lunii septembrie 2024, proiectul de lege iniţiat de Guvern privind donarea unui sistem de rachete sol-aer Patriot către Ucraina, după ce acesta a trecut în regim de urgenţă prin Parlament.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: