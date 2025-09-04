Ce cuprinde memorandumul prin care ministrul Bogdan Ivan speră să reducă prețul energiei electrice. DOCUMENT

Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali, care include reducerea etapizată a preţului la energia electrică.

Măsurile pregătite de Guvern vizează:

• operaţionalizarea mecanismului Market Maker - selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piaţa de energie, prin stimularea cererii şi a ofertei, facilitând tranzacţiile pe termen lung şi determinând astfel o scădere constantă a preţului;

• extinderea mecanismelor de garantare a tranzacţiilor de energie realizate pe piaţa angro;

• optimizarea costurilor de achiziţie a energiei pentru consum propriu tehnologic;

• preţuri dinamice/diferenţiate şi implementarea masivă a contorizării inteligente;

• coerenţă în ceea ce înseamnă eficienţa energetică în sectorul economic, public şi rezidenţial.

„Vorbim despre un proces amplu de discuţii, negocieri, derulat în ultimele două luni, prin care am căutat împreună cu autoritatea de reglementare, împreună cu structurile patronale ale producătorilor, furnizorilor, distribuitorilor, împreună cu membrii Guvernului României o variantă prin care să găsim un set de măsuri care sunt agreabile pentru toată lumea, într-o formă în care să ducem la o reducere a preţului la consumatorul final. În această formulă guvernamentală am ajuns în urmă cu două luni, fix în momentul în care schema de plafonare-compensare a preţului la energie electrică din România a ajuns la final, la data de 1 iulie, ceea ce a adus ca pentru consumatorul final, fie că vorbim despre persoane fizice, fie că vorbim despre companii, preţul energiei, preţul final al facturii să fie unul chiar şi dublu”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei de guvern.

Românii au plătit facturi chiar și duble odată cu ridicarea plafonării

Ministrul a spus că în România sunt 3,7 milioane de puncte de consum de gospodării, care, dacă până în luna iulie aveau un consum în jurul cifrei de 100 de kWh şi un preţ estimativ de 70 de lei pe fiecare factură, odată cu eliminarea acestei scheme de plafonare a preţului la energie electrică, date fiind preţurile în piaţă, au ajuns să plătească facturi chiar şi duble.

România are asumat în memorandum un termen de trei luni pentru operaţionalizarea mecanismului "Market Maker".

„Odată cu acest mecanism, care deja a fost implementat de către ANRE şi acum lucrăm la reglajul fin, odată ce am început aceste discuţii, am stabilit foarte clar că o parte din măsuri sunt de ordin al reglementatorului, o parte sunt de legislaţie primară şi secundară, care sunt în sarcina Ministerului Energiei. Am ajuns la situaţia în care, pentru achiziţiile mai mari de şase luni, fiecare companie, fiecare trader să vină cu garanţii de minim 10%, iar pentru cele de sub şase luni de 5%, lucru care va duce automat la limitarea acestor derapaje care au avut loc în România, care au creat profituri speculative uriaşe pentru anumite companii şi care, în final, au dus la consumatorul final la un preţ ridicat artificial”, a explicat ministrul.

Potrivit ministrului, a fost creat un mecanism prin care, în următoarele trei luni, împreună cu operatorii din piaţă, se creează principiul achizitorului unic, care va duce la o reducere a costului tehnologic final a pierderilor pe reţea, a operatorului de transport şi furnizare a energiei electrice, lucru care automat va duce la scăderea preţului pentru consumatorul final.

Ministerul Energiei vrea introducerea tarifelor dinamice

Totodată, Bogdan Ivan a spus că un rol extrem de important îl are un mecanism care funcţionează cu succes în state membre ale Uniunii Europene, şi anume tarife dinamice, implementate la nivel naţional, şi contorizare inteligentă.

„Vă dau un exemplu foarte simplu, în intervalul 10:00-18:00 să fie un tarif de până în 80 de bani per kilowatt oră consumat, iar după ora 18:00 să fie 1,30-1,40 lei, plafonat pentru a evita tot ce înseamnă zonă de speculă”, a declarat Bogdan Ivan.

În ceea ce privește sursele de finanțare pentru acest proiect, ministrul a adăugat faptul că acestea ar urma să fie asigurate din Fondului pentru modernizare, un instrument al Băncii Europene de Investiții, finanțat din veniturile provenite din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Pentru acest mecanism, pentru a asigura o susţinere suplimentară din partea statului, deja am pregătit o aplicaţie pe care o să o transmit până data de 9 septembrie către Banca Europeană de Investiţii, prin care vom folosi ca şi sursă fondul pentru modernizare, pentru crearea acestor platforme informatice integrate, care să dea începutul acestei digitalizări în sistemul energetic naţional şi care automat să ducă pe estimările făcute de specialiştii şi experţii care au lucrat în grupul de lucru la o reducere cu aproximativ 24% a costului final al energiei electrice odată ce acest mecanism este implementat”, a mai arătat demnitarul.

