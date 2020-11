Alexandru Rafila: România va ajunge să raporteze zilnic 10.000 de noi cazuri de infectare în cel mult 2 săptămâni

Profesorul Alexandru Rafila susţine că, în cel mult două săptămâni, România va ajunge să raporteze 10.000 de noi infectări cu virusul SARS-CoV-2 în 24 de ore.

El mai susţine că atunci când capacitatea sistemului sanitar va fi depăşită va începe să crească numărul deceselor, transmite News.ro.

El trage un semnal de alarmă asupra faptului că autorităţile se concentrează asupra închiderii unor activităţi şi mai puţin pe partea de sănătate publică, respectiv pe realizarea de anchete epidemiologice care să depisteze persoanele care pot transmite virusul în comunitate.

Rafila consideră că întârzierea unor măsuri va duce la adoptarea unor măsuri mai dure, pentru o perioadă mai lungă de timp.

Întrebat, marţi seară, într-o emisiune la TVR, despre evoluţia numărului de cazuri de COVID-19 în România, Alexandru Rafila a afirmat că "10.000 or să fie în 10-15 zile”.

Acesta a subliniat că trebuie pus accent mai mult pe partea de sănătate publică şi pe creşterea capacităţii de testare.



"Dacă am putea să creştem şi capacitatea de testare încât să putem să facem circa 80.000 de teste pe zi, în condiţii de calitate însă (...) atunci sigur că am putea să încercăm să ţinem şi lucrul sub control mai bine. Lumea se concentrează pe măsurile legate de încetarea unor activităţi şi nu se concentrează pe măsurile de sănătate publică: identificarea persoanelor infectate, a contacţilor, testarea contacţilor. Asta au făcut toate ţările (...) Doar închiderea fără partea de sănătate publică, din păcate, nu dă rezultate”, a afirmat Rafila.

Rafila a precizat că numărul de peste 7.700 de noi diagnostice raportat marţi arată că "este o circulaţie foarte intensă a virusului” şi că multe infecţii respiratorii sunt legate de infectarea cu SARS-CoV-2.

Acesta a precizat că oprirea creşterii numărului de infectări este prin limitarea circulaţiei, pentru că în mijloacele de transport se produce transmiterea virusului, şi prin realizarea de anchete epidemiologice care trebuie făcute cât mai rapid, pentru a fi oprită transmiterea bolii.



"Cred că nu există o coordonare", a adăugat Rafila, referindu-se la acest aspect.

"Această amânare a asumării unor măsuri, că până la urmă trebuie asumate aceste măsuri, cred că ne va duce într-o situaţie imposibilă pentru că în momentul în care capacitatea de spitalizare obişnuită plus cea de ATI, care vor fi depăşite în mod evident peste o săptămână, lucrul ăsta va avea un impact foarte rapid asupra mortalităţii”, a mai afirmat Alexandru Rafila.

Acesta a dat exemplul Cehiei şi Belgiei, unde numărul deceselor a început să crească din cauză că sistemele sanitare nu mai fac faţă.



"Sistemul de sănătate din România este la limită, întârzierea unor măsuri va duce la nevoia aplicării unor măsuri şi mai dure pentru o durată mai lungă de timp. Cu cât măsurile vor fi luate mai devreme ele pot fi luate pe o durată rezonabilă şi afectează mai puţin viaţa economică şi socială", a susţinut el.

Rafila a menţionat că în 60 de localităţi sunt indici de infectare peste 6, însă nu consideră semnificativă această cifră, ci spune că important e modul în care este gestionată epidemia şi în care face faţă sistemul sanitar numărului de îmbolnăviri.