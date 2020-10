Alexandru Rafila despre criza sanitară: Controlul este în pericol să fie pierdut

Alexandru Rafila consideră că, în ceea ce priveşte criza epidemiologică din România „controlul este în pericol să fie pierdut”, afirmând că, dincolo de creşterea numărului de cazuri, în viaţa reală ne confruntăm cu situaţii foarte dificile, scrie News.ro.

El explică numărul mare de decese asociate COVID-19 din România prin faptul că nu există „o uniformitate” în ceea ce priveşte tratarea pacienţilor.

„Situaţia nu este ţinută sub control sau, să nu dăm o tentă care ar putea fi considerată politică: controlul este în pericol să fie pierdut. Dincolo de creşterea numărului de cazuri, în viaţa reală ne confruntăm cu situaţii foarte dificile, în care multe persoane bolnave nu au acces la un diagnostic la timp, nu au acces la un transfer într-o unitate medicală la timp şi lucrurile astea, dacă acum sunt sporadice, pot deveni o regulă”, a declarat Alexandru Rafila într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

El susţine că atunci când acest lucru se va întâmpla, „atunci oamenii cred că mulţi se vor speria, mulţi se vor revolta şi lucrul ăsta ar trebuie evitat tocmai ca să nu aibă impact politic”.

Rafila a dat exemplul părinţilor unui cunoscut din judeţul Prahova, oameni de peste 80 de ani, cu febră, care au aşteptat două zile să vină ambulanţa şi alte două să primească rezultatele testelor pentru depistarea COVID-19.

„Sunt lucruri care sunt serioase, se întâmplă în mai multe locuri din ţară, nu spun că e generalizat, dar ele sunt în mod evident îngrijorătoare şi pot să devină ameninţătoare de viaţă”, a adăugat Rafila.

El spune că situaţiile de „confuzie şi imposibilitate de a acorda asistenţă medicală” pot deveni o regulă.

„Nu putem să mizăm doar pe rezistenţa naturală a românilor” a afirmat Alexandru Rafila.

Întrebat de ce se moare în România, medicul a replicat: „Opinia mea este că este o lipsă de uniformitate a instituţiilor medicale care acordă asistenţă pacienţilor infectaţi COVID”.

Întrebat dacă această afirmaţie presupune că sunt zone în România în care şansele de supravieţuire ale pacienţilor sunt mai mari, Rafila a răspuns: „Exact”.

În acest context, Alexandru Rafila susţine că, deşi există un protocol pentru tratarea cazurilor, „niciodată nu o să putem discuta de asigurarea condiţiilor de asistenţă medicală spitalicească” uniformă de la o localitate la alta, dar şi că „există diferenţe notabile şi din punct de vedere al resursei umane disponibile calificate din sistemul sanitar”.

El consideră că „fiecare dintre pacienţii infectaşi COVID-19 ar trebui să fie obiectul unei analize după anumiţi indicatori”.

Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat vineri seară că lupta cu COVID-19 a fost pierdută şi că este posibil ca spitalele să fie reorganizate, aşa cum s-a întâmplat în primăvară, la începutul pandemiei.

”Lupta cu COVID-19, din păcate am pierdut-o. Mai ales că este presiune şi asupra sistemului medical din mai multe puncte de vedere, nu numai asupra capacităţii, ci şi asupra oamenilor care lucrează în sistem. Vom ajunge la un moment în care pacienţii nu vor mai putea fi transferaţi către spitale desemnate Covid, ci vor rămâne în spitalele în care sunt şi vor fi trataţi în spitalele respecive unde trebuie create circuite la nivelul Terapiei Intensive, la nivelul altor secţii care să permită tratarea altor pacienţi. Şi la acest moment avem pacienţi care se tratează în spitalele care nu sunt desemnate Covid pentru că nu reuşim să transferăm imediat, ci transferăm peste câteva ore sau a doua zi. Dar la un moment va trebui să ne pregătim clar şi sistemul trebuie pregătit şi s-au dat indicaţii de către Ministerul Sănătăţii către întreg sistemul sanitar că la un moment dat vom începe să ţinem bolnavii şi în secţiile non-Covid şi posibil vom ajunge şi la bază, din nou, la reducerea capacităţii pentru cazurile elective. De fapt ce am pregătit la începutul pandemiei şi din fericire nu s-a întâmplat atunci şi a devenit un subiect de critică şi de batjocură deciziile noastre de atunci, acum ne confruntăm cu el şi este clar că unele decizii, posibil să le luăm, să revenim la ce am luat atunci în martie, dar adaptat la situaţia de acum. cele mai importante măsuri au fost pe sistemul sanitar şi mă refer la asta”, a mai declarat Arafat.