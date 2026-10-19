Schimbarea orei nu va afecta mersul trenurilor și nici programul zborurilor de pe aeroporturi. Dar, pentru organism, adaptarea nu este întotdeauna la fel de simplă. În primele zile, ne putem simți mai obosiți, până când ne obișnuim cu noul program.

România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Schimbarea ne va aduce dimineți mai luminoase, dar și seri în care se va întuneca mai devreme.

Vom câștiga o oră de somn

La ora 4 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, așa că vom câștiga o oră de somn, iar ziua de duminică va avea 25 de ore. În schimb, vom simți tot mai mult că zilele sunt mai scurte: în București, la sfârșitul lunii octombrie, avem aproximativ 10 ore și jumătate de lumină naturală. Peste o lună, însă, vom avea cu aproximativ o oră mai puțină lumină naturală pe zi, iar soarele va apune înainte de ora 17. Și pe măsură ce ne apropiem de iarnă, zilele continuă să se scurteze, iar serile devin tot mai lungi.

CFR Călători a anunțat că trecerea la ora de iarnă nu va modifica mersul trenurilor. Garniturile aflate în circulație în momentul schimbării vor staționa în anumite gări până la plecarea prevăzută în noul program.

Așadar, veți sta o oră în trenuri ori în gări.

Cele care se apropie de stația finală își vor continua drumul până la destinație.

În ceea ce privește traficul aerian, schimbarea orei nu va afecta programul zborurilor. În intervalul în care ceasurile vor fi date înapoi nu sunt programate curse aeriene.

Ce probleme pot apărea în organism

Totuși, adaptarea la noul program poate dura câteva zile, timp în care pot apărea probleme de concentrare, oboseală, somnolență, spun medicii.

Ioana Munteanu, pneumolog: Ar trebui să ne păstrăm aceeași oră de dormit și de trezit și pe parcursul zilei să stăm cât mai mult expuși la lumină solară pentru a putea asigura sinteza unei cantități eficiente de melatonină pe parcursul nopții care să ne asigure un somn odihnitor atât cât se poate în perioadele de iarnă, în care și activitatea fizică se limitează.

Copiii pot resimți mai puternic această schimbare, mai ales că dimineața se vor trezi pe întuneric. Nici persoanele în vârstă nu sunt ocolite de probleme, în special cele care se confruntă cu diferite tulburări și al căror somn este deja mai fragmentat. Lipsa luminii naturale poate accentua aceste dificultăți.

În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei, iar Parlamentul a aprobat inițiativa. Totuși, statele membre nu au reușit să decidă dacă păstrează ora de vară sau de iarnă, iar pandemia, apoi războiul, au blocat procesul.