România ține lumina aprinsă în Moldova. Energia de la noi, mai scumpă. Chișinăul ia măsuri inedite pentru a face economii

România a înlocuit Rusia ca principală sursă de aprovizionare cu energie electrică a Republicii Moldova, iar în primele trei zile ale anului țara noastră a reușit să țină, la propriu, lumina aprinsă pentru frații de peste Prut, scrie Profit.

Alimentarea a decurs fără incidente, ajutată și de aportul semnificativ adus de instalațiile eoliene din România, iar la nivelul zilei de vineri, 3 ianuarie, Moldova își obține peste 50% din energie din importuri.

Centrala MGRES de la Cuciurgan, din regiunea separatistă Transnistria, deținută de compania rusă de stat InterRAO, care în condiții normale asigura și peste 80% din consumul de electricitate al malului drept al Nistrului, și-a oprit toate grupurile pe gaze, după stoparea tranzitului de gaze rusești prin Ucraina și refuzul Gazprom de a livra pe ruta alternativă Turkstream – Coridorul Transbalcanic.

În prezent, la MGRES mai generează curent un singur grup, pe cărbune, care asigură la limită consumul în Transnistria. Stocul de cărbune actual se va termina în mai puțin de 2 luni, potrivit Tiraspolului.

Potrivit Moldelectrica, operatorul de transport și sistem basarabean, soldul de import al sistemului energetic de peste Prut a fost de aproape 50% pe 1 ianuarie 2025.

Energia importată din România, mult mai scumpă decât cea produsă de ruși

Ulterior, traderul de stat Energecom a anunșat încheierea pe 31 decembrie 2024 a unui contract cu ucrainenii de la Energoatom, prin care Moldova va importa energie și din Ucraina.

Pe 2 ianuarie, în condițiile unui consum relativ redus și cu o producție satisfăcătoare a parcurilor eoliene, sistemul energetic românesc a avut momente cu sold de export și de peste 1.300 MW în Moldova. Spre comparație, cu un an înainte, producția internă a Moldovei a scăzut cu 39%, în timp ce importurile s-au mărit de 2,5 ori.

Chiar dacă România reușește să furizeze fără probleme suficientă energie Moldovei pentru a ține lumina aprinsă peste Prut, marea problemă a basarabenilor este că toate aceste importuri sunt mult mai scumpe decât energia produsă de rușii din Transnistria.

Astfel, centrala MGRES vindea Chișinăului energie cu 66 dolari/MWh, în timp ce cea mai ieftină energie vândută de România către Republica Moldova este de 400 lei/MWh (prețul reglementat de statul român), adică 82 dolari/MWh.

De fapt, prețurile reale vor fi și mai mari, în condițiile în care pe piețele spot din București energia nu se mai vinde cu prețuri sub 450 lei/MWh, iar în momentele de vârf de consum depășește și 650 lei/MWh.

Tarife mai mici de noapte, pentru a economisi energia

În aceste condiții, scumpirea energiei este inevitabilă în Moldova. Peste Prut, funcționează un sistem de compensare parțială de la bugetul de stat, prin subvenții, a scumpirilor la energie, gaze și agent termic. Compensațiile sunt acordate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, finanțat din bugetul de stat, cu susținerea Uniunii Europene și a altor parteneri de dezvoltare.

Pe 30 decembrie anul trecut, Guvernul de la Chișinău a aprobat majorarea compensațiilor pentru perioada decembrie 2024 - martie 2025. Astfel, valoarea minimă a compensației crește de la 300 de lei la 500 de lei pentru toate tipurile de energie. Valoarea maximă va spori de la 800 lei la 1000 lei pentru gaze naturale, iar pentru energia termică, electricitate și combustibil solid valoarea maximă va rămâne la nivelul de 800 lei.

Ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, a dat asigurări că exporturile de energie ale României în Republica Moldova se fac ”pe baze comerciale, în condițiile legii” și că ”sprijinul pe care îl acordăm este numai în limita volumelor disponibile după acoperirea nevoilor noastre proprii”.

Potrivit acestuia, se poartă discuții cu OMV Petrom pentru a livra 100 MW de la centrala Brazi, precum și cu Complexul Energetic Oltenia, pentru alți 100-200 MW.

Pe fondul crizei energetice, guvernanții de la Chișinău vor să educe populația să economisească și a introdus prețuri reduse pentru consumul de peste noapte. Scopul este să se evite astfel consumurile clasice de vârf, din intervalul orar 07-23.00, când și importurile ar fi mai scumpe și mizează pe o reducere cu 30% a consumului de energie.

Astfel, la Premier Energy, pentru consumatorii finali racordați la medie tensiune, prețul de zi va fi de 3,51 lei moldovenești/kWh plus TVA, iar cel de noapte - de 2,72 lei moldovenești/kWh plus TVA.

Pentru cei racordați la joasă tensiune, au fost aprobate prețuri de 4,1 lei/kWh plus TVA ziua și 3,31 lei/kWh plus TVA noaptea.

La FEE Nord, pentru medie tensiune, prețul de zi este de 3,64 lei/kWh plus TVA, iar cel de noapte – de 2,68 lei/kWh plus TVA. Consumatorii racordați la joasă tensiune vor plăti 4,68 lei/kWh plus TVA ziua și 3,90 lei/kWh plus TVA noaptea.

Potrivit cursului de schimb afișat de Banca Națională a Moldovei, 1 leu românesc = 3,8581 lei moldovenești. TVA standard peste Prut este de 20%.

