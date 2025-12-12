Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”

Stiri actuale
12-12-2025 | 19:47
×
Codul embed a fost copiat

În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.

autor
Electra Ghiza

Prototipul este realizat într-un parteneriat cu o companie privată, de Uzina Automecanică Moreni, care în trecut a fabricat blindate sub licență rusească.

Inginerii români au lucrat trei ani la acest prototip, care astăzi a trecut etapa esențială a testării motorului.

Bogdan Georgescu, directorul tehnic al proiectului Vlah:Are protecție la muniție din categoria armelor din dotarea NATO, iar pe partea de protecție antimină rezistă la explozibil de până la 6 kg. Personalul din interior rămâne în viață chiar dacă mașina se distruge. În condițiile în care anvelopa este complet explodată, mai putem merge încă 50 de km cu ea.”

VLAH este conceput să traverseze șanțuri, să treacă de obstacole și de apă adâncă de un metru. În misiuni, echipamentele de la bord îi permit comandantului să își construiască din timp propria strategie de apărare și atac.

Citește și
accident, blindat, galati
Accident pe centura orașului Galați, produs de un soldat britanic care transporta un blindat. Doi stâlpi de curent, dărâmați

Bogdan Georgescu, directorul tehnic al proiectului Vlah: „Poate vedea în timp real atât vehiculele proprii, cât și mijloacele de luptă ale inamicului. Poate conduce focul exact din poziția asta. Dintr-un joystick.”

Producția de serie a acestui vehicul blindat ar putea începe anul viitor, în urma colaborării dintre sectorul privat și cel de stat.

Constantin Pintilie, șeful companiei private implicate în proiect: „Operaționalizarea înseamnă minim 200 de unități produse pe an și un minim de 180 de muncitori.”

VLAH poate fi configurat pentru misiuni de supraveghere, salvare sau extracție.

Ștefan Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului: „Dacă toate caracteristicile tehnice pe care le-am văzut prezentate pe acest prototip vor funcționa și în teren, va fi unul dintre produsele de top mondial.”

Răzvan Pârcălăbescu, director general ROMARM: „Îmi doresc ca industria de apărare să reprezinte 5 la sută din PIB. Acum reprezintă, din păcate, sub 1%.”

ROMARM are deja în derulare parteneriate pentru producția de pulberi, drone și vehicule blindate.

Sursa: Pro TV

Etichete: vehicul, blindat,

Dată publicare: 12-12-2025 19:46

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
O parte din tezaurul Ungariei a rămas blocat în România dintr-un motiv bizar
Stiri Diverse
O parte din tezaurul Ungariei a rămas blocat în România dintr-un motiv bizar

O parte din tezaurul istoric al Ungariei a rămas blocat la Târgu Mureș pentru că muzeele implicate într-un schimb cultural inițiat anul trecut nu reușesc să facă rost de un vehicul blindat suficient de mare, după o regulă impusă acum de Poliția Română.

 

Accident pe centura orașului Galați, produs de un soldat britanic care transporta un blindat. Doi stâlpi de curent, dărâmați
Stiri actuale
Accident pe centura orașului Galați, produs de un soldat britanic care transporta un blindat. Doi stâlpi de curent, dărâmați

O platformă care transporta un vehicul blindat a fost implicată într-un accident aseară în Galați. A ieșit de pe șosea în momentul în care șoferul încerca să intre pe Centura orașului.

Faceți cunoștință cu „Hambarul blindat”. Trupele ruse transformă tancurile în adevărați monștri pentru a-i proteja de drone
Stiri externe
Faceți cunoștință cu „Hambarul blindat”. Trupele ruse transformă tancurile în adevărați monștri pentru a-i proteja de drone

Cu ceva timp în urmă, pe canalele de Telegram rusești și ucrainene au apărut fotografii și videoclipuri dedicate războiului cu un vehicul blindat ciudat, al cărui contur semăna cu o casă sau un hambar.

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28