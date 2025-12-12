Cum arată primul vehicul blindat de luptă proiectat integral în România. „Personalul rămâne în viață chiar dacă e distrus”

În România a fost testat vineri primul vehicul blindat de luptă proiectat și construit integral în țară. Se numește „Vlah” și este proiectat să înfrunte teren dificil, să reziste la foc direct și să supraviețuiască unei mine.

Prototipul este realizat într-un parteneriat cu o companie privată, de Uzina Automecanică Moreni, care în trecut a fabricat blindate sub licență rusească.

Inginerii români au lucrat trei ani la acest prototip, care astăzi a trecut etapa esențială a testării motorului.

Bogdan Georgescu, directorul tehnic al proiectului Vlah: „Are protecție la muniție din categoria armelor din dotarea NATO, iar pe partea de protecție antimină rezistă la explozibil de până la 6 kg. Personalul din interior rămâne în viață chiar dacă mașina se distruge. În condițiile în care anvelopa este complet explodată, mai putem merge încă 50 de km cu ea.”

VLAH este conceput să traverseze șanțuri, să treacă de obstacole și de apă adâncă de un metru. În misiuni, echipamentele de la bord îi permit comandantului să își construiască din timp propria strategie de apărare și atac.

Bogdan Georgescu, directorul tehnic al proiectului Vlah: „Poate vedea în timp real atât vehiculele proprii, cât și mijloacele de luptă ale inamicului. Poate conduce focul exact din poziția asta. Dintr-un joystick.”

Producția de serie a acestui vehicul blindat ar putea începe anul viitor, în urma colaborării dintre sectorul privat și cel de stat.

Constantin Pintilie, șeful companiei private implicate în proiect: „Operaționalizarea înseamnă minim 200 de unități produse pe an și un minim de 180 de muncitori.”

VLAH poate fi configurat pentru misiuni de supraveghere, salvare sau extracție.

Ștefan Radu Oprea, Secretarul General al Guvernului: „Dacă toate caracteristicile tehnice pe care le-am văzut prezentate pe acest prototip vor funcționa și în teren, va fi unul dintre produsele de top mondial.”

Răzvan Pârcălăbescu, director general ROMARM: „Îmi doresc ca industria de apărare să reprezinte 5 la sută din PIB. Acum reprezintă, din păcate, sub 1%.”

ROMARM are deja în derulare parteneriate pentru producția de pulberi, drone și vehicule blindate.

