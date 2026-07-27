După două ore de urmărire, sălbăticiunea a fost tranchilizată și dusă în pădure, departe de zonele locuite.

Ursoaica de circa trei ani și 100 de kilograme a fugit două ore de vânătorii și veterinarii care alergau după ea.

Animalul a apărut în jurul orei cinci dimineața, în zona centrală a Sibiului, și a trecut prin curtea unui colegiu. Un martor a sunat la 112, iar autoritățile s-au mobilizat.

Andreea Ștefan, reprezentant ISU Sibiu: „A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii municipiului Sibiu. În sprijinul instituțiilor abilitate, a intervenit și un echipaj SMURD.”

Localnicii au asistat de la balcoane la întreaga operațiune.

Deși oamenii au fost sfătuiți să evite ursul, unii s-au grăbit exact în direcția lui.

Tânăr: „Am primit Ro-Alert, am venit să văd cum stă treaba.”

Reporter: „Ați venit să-i faceți poză?”

Bărbat: „Nu, nu. Nu ne apropiem de el.”

În cele din urmă, vânătorii au raportat că misiunea lor a fost îndeplinită.

Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu: „Au urmărit ursul și l-au izolat în curtea Colegiului Pedagogic. Acolo, animalul a fost tranchilizat.”

Ursoaica a fost transportată într-o pădure din zona localității Veștem, la peste 10 kilometri de Sibiu.