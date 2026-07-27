Mai multe persoane au fost evacuate, iar pompierii au intervenit rapid. Cauza incendiului ar fi fost o țigară aprinsă, nesupravegheată.

Incendiul a izbucnit în această dimineață într-un apartament de la etajul opt al unui bloc dintr-un cartier din Baia Mare. Un trecător a observat fumul gros și a sunat la 112. Mai mult, acesta ar fi spus că la geamul unui apartament de la etajul superior a văzut și un copil și ar putea avea nevoie de ajutor.

Luca Libotean - ISU Maramureș: „Din spusele apelantului, în apartament s-ar fi aflat un copil. Am constatat că a fost evacuat. Am evacuat persoanele de la etajul unde se afla apartamentul și de la etajele superioare.”

Proprietarul nu se afla în locuință și nicio persoană nu a avut nevoie de transport la spital. În apartamentul cuprins de flăcări, salvatorii au găsit o pisică, dar nu au putut s-o salveze.

Dacian Juca, UPU SMURD: „S-au încercat manevre de resuscitare asupra animăluțului, dar, din păcate, este decedată. S-au autoevacuat 35 de persoane și au fost evaluate la fața locului.”

Potrivit primelor verificări ale pompierilor, un prieten al proprietarului ar fi mers să hrănească pisica și este posibil să fi uitat o țigară aprinsă pe o saltea. Vecinii spun că au mai avut probleme cu locatarul din acel apartament.

Locatar: „A fost mizerie acolo. A fost poliția săptămâna trecută aici, la el. I-au pus în vedere să facă curat. Nu ia nimeni nicio măsură.”

Locatar: „Întotdeauna ne-o și amenințat că își dă foc la casă.”

Cercetările continuă în acest caz.