În mai multe zone din București, mii de metri pătrați sunt transformați în aceste zile în grădini urbane.

Pe Calea Griviței, în Sectorul 1 al Capitalei, o suprafață de aproximativ 5.500 de metri pătrați a fost transformată în spațiu verde. Au fost păstrați arborii maturi și au fost plantați alți peste 300 de copaci, plus mii de arbuști și plante perene.

Zona are acum alei pietonale, un loc de joacă refăcut, spațiu pentru câini și mese de ping-pong.

Simona Popescu, inginer peisagist în cadrul Primariei S1: „Avem mesteceni, pini, aceștia care cresc care niște lumânări verzi, toate foarte adaptate și rezistente locului. S-a ales o gamă astfel încât tot timpul să rămână dintr-o grupare de aceasta ceva veșnic verde. Adică indiferent de anotimp să avem structură vegetală.”

Iar în sectorul 6, lucrările se desfășoară pe mai multe zone. Terenurile sunt curățate și nivelate, sunt plantați arbori și arbuști, iar în paralel se montează sistemul de irigații. Conceptul este denumit de autorități „oraș-parc”, adică vegetația să nu fie concentrată doar în parcuri, ci să apară și de-a lungul bulevardelor.

Paul Moldovan, primarul interimar al Sectorului 6: „Au fost discuții mai ales legate de parcări pentru că aici unde stăm, se vede aleea, în trecut se parcau mașini de multe ori și pe două rânduri. Și noi am vrut ca acest spațiu să revină pietonilor. A fost nevoie de puțînă convingere să renunțăm la garduri pentru că este un lucru bun, avem acces din nou la iarbă, la copaci.”

Și pe Calea 13 Septembrie, benzile de circulație sunt despărțite, mai nou, de un coridor verde.

Corespondent Pro TV: „Arborii care există deja aici nu sunt puși la pământ, ci sunt integrați în noul spațiu verde, alături de copaci noi, arbuști și flori perene. Sunt plantate specii precum tei, stejari, arbori de lalea și cedri, dar și hortensii sau anemone. Iar pentru ca zona să rămână verde și după ce trece sezonul, au fost alese plante care rezistă și se dezvoltă de la un an la altul.”

Capitala avea, potrivit celor mai recente date de la Curtea de Conturi, sub 10 metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, sub limita setată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, de 26 de metri.