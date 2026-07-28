Dronele militare ucrainene care vizează Rusia s-au rătăcit în spaţiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei în acest an, provocând preocupări că războiul din Ucraina se extinde la frontierele nordice ale NATO, potrivit Agerpres.

Finlanda a întreprins paşi "pentru a ne putea asigura că autorităţile sunt capabile să opereze dacă drone se vor rătăci în zonă, ceea ce înseamnă contramăsuri de siguranţă, inclusiv a martorilor", a declarat un purtător de cuvânt militar.

Purtătorul de cuvânt al armatei nu a comentat asupra sursei informaţiei privind o posibilă activitate legată de drone, numind-o "informaţie operaţională".

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra unor ţinte ruseşti cu drone cu rază lungă de acţiune. Kievul şi ţările NATO acuză bruierea semnalului de către Rusia pentru faptul că unele drone ucrainene ajung în spaţiul aerian al NATO. Rusia acuză Ucraina că ghidează intenţionat aceste drone dincolo de frontiere.